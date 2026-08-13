Рабочие в Индии обучают роботов, которые однажды могут занять их места

Тысячи рабочих в Индии начали записывать на камеры каждое движение своих рук. Они сортируют пластик, шнуруют обувь, упаковывают товары, работают на стройках и выполняют бытовые дела. Эти записи покупают компании, которые обучают роботов выполнять человеческую работу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

43-летняя Сунита Ратор из Нью-Дели сортирует пластиковые отходы и теперь по восемь или девять часов в день работает с iPhone, закрепленным на голове. Камера снимает, как она снимает этикетки, сортирует пластик и складывает мешки.

Saumya Khandelwal/Bloomberg

За такую съемку женщине доплачивают 150 рупий в час. Благодаря этому заработку она впервые за много лет начала откладывать деньги на учебу четырех детей. При этом сама Ратор не знает, что ее движения могут стать материалом для обучения будущих роботов.

Почему Индия стала главным источником данных

Для роботов нужны совсем другие данные, чем для чат-ботов. Им недостаточно текстов и обычных видео. Машина должна увидеть, как человек держит инструмент, завязывает шнурки, складывает коробку, режет материал или берет хрупкий предмет.

Именно поэтому разработчики робототехники начали массово собирать видео от первого лица. В гонке участвуют Tesla, Figure AI, Agility Robotics, Unitree, AgiBot, UBTech и другие компании. Подобные данные покупают и лаборатории, связанные с Nvidia, Apple и Physical Intelligence.

Индия оказалась особенно удобной площадкой. Миллионы операций, которые в других странах давно автоматизированы, здесь по-прежнему выполняются вручную.

Стартап Build AI уже оснастил камерами более 14 тысяч работников и собрал свыше миллиона часов записей. Платформа Awign передала разработчикам около 200 тысяч часов видео и хочет увеличить объем до двух миллионов часов к концу года.

Спрос настолько высокий, что компании получают заказы на съемку сотен разных рабочих сред, от больниц и автозаправок до складов, фабрик и центров огранки алмазов.

Обычное видео от первого лица из Индии продается примерно от семи долларов за час. Размеченный материал, где подробно подписано каждое действие, может стоить от 15 до 30 долларов и выше. В США такие данные обходились бы примерно втрое дороже.

Рабочие зарабатывают на данных, но не всегда знают зачем

На обувной фабрике под Дели 38-летний Дилип Кумар Ядав получает дополнительно 300 рупий в день за работу с камерой на голове. Его коллеги записывают раскрой материалов, формовку подошв, шнуровку обуви и другие операции.

Многие из них, по данным Bloomberg, не знают, что эти записи в будущем могут помочь роботам выполнять ту же работу.

На этом фоне растут вопросы о правах работников. Не все понимают, куда попадут записи и как их будут использовать. На некоторых площадках согласие оформляется формально, а камеры могут случайно снимать лица посторонних людей, дома и личные вещи.

Isaac Nico/Bloomberg

Индия уже приняла новый закон о защите персональных данных, но основные требования начнут действовать в 2027 году.

При этом рынок продолжает расти. Citigroup оценивает рынок человекоподобных роботов и связанных сервисов в 7 трлн долларов к 2050 году. К тому времени, по прогнозу банка, в работе может находиться около 648 млн таких машин.

Пока же сотни тысяч людей получают дополнительный доход, записывая собственный труд. И в этом есть главная ирония новой индустрии. Рабочие зарабатывают на том, что показывают машинам, как однажды делать их работу без них.