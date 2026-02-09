Рабочий класс поддержал реформу — Федерация профсоюзов за новую Конституцию
Федерация профсоюзов Казахстана поддержала проект новой Конституции, передает BAQ.kz.
Председатель организации Сатыбалды Даулеталин на десятом заседании Конституционной комиссии подчеркнул, что работа над проектом новой Конституции с самого начала велась с осознанием ее долгосрочного влияния на общество и жизнь каждого человека.
Он отметил, что для профсоюзного сообщества принципиальным было обеспечить открытость процесса и вовлеченность широких слоев работающего населения, а не ограничиваться обсуждением в узком экспертном кругу.
"Для меня, как представителя около двух миллионов членов профсоюзов, было принципиально важно, чтобы обсуждение этого документа не ограничивалось рамками комиссии и экспертной среды", - отметил Сатыбалды Даулеталин.
В ходе обсуждений в регионах и трудовых коллективах, по его словам, поднимались вопросы, напрямую связанные с повседневной жизнью людей труда.
"Это был живой, иногда жесткий, но честный разговор. Люди говорили о безопасности труда, о будущем своих детей. Федерация профсоюзов поддержала проект новой Конституции. Потому что он во многом совпал с тем, что мы слышим от людей труда", -добавил спикер.
Отдельное внимание в выступлении было уделено социальному характеру государства и закреплению человека как высшей ценности, что, по мнению главы Федерации профсоюзов, является ключевым ориентиром для всех государственных решений.
"Уже в первой статье Казахстан закреплен как социальное государство, а высшей ценностью названы человек, его жизнь, права и свободы. Для наемного работника это важнейший сигнал. Государство выстраивается не вокруг цифр и отчетов, а вокруг человека, который работает, создает продукт и обеспечивает устойчивость страны", - отметил Сатыбалды Даулеталин.
Говоря о трудовых правах, Сатыбалды Даулеталин отметил качественное изменение подхода государства к сфере занятости и ответственности за условия труда в период экономических и технологических трансформаций.
