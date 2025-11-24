На угольном разрезе "Богатырь" компании "Богатырь Көмір" 22 ноября погиб сотрудник предприятия. Несчастный случай произошёл во время подключения экскаватора к переключательному пункту, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области уточнили, что рабочий получил сильнейшее поражение электротоком.

"Предварительно установлено, что при подключении экскаватора к переключательному пункту погибший получил травмы, несовместимые с жизнью. Начато досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда", – сообщили в ведомстве.

В компании подтвердили факт гибели сотрудника и заявили о начале внутреннего расследования.

"Создана комиссия для выяснения всех обстоятельств. Причины произошедшего будут установлены по итогам специального расследования", – отметили в "Богатырь Көмір".

Также они добавили, что окажут поддержку семье погибшего.