Рабочий погиб на предприятии "Богатырь Көмір" в Павлодарской области
Причины произошедшего будут установлены по итогам специального расследования.
На угольном разрезе "Богатырь" компании "Богатырь Көмір" 22 ноября погиб сотрудник предприятия. Несчастный случай произошёл во время подключения экскаватора к переключательному пункту, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области уточнили, что рабочий получил сильнейшее поражение электротоком.
"Предварительно установлено, что при подключении экскаватора к переключательному пункту погибший получил травмы, несовместимые с жизнью. Начато досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда", – сообщили в ведомстве.
В компании подтвердили факт гибели сотрудника и заявили о начале внутреннего расследования.
"Создана комиссия для выяснения всех обстоятельств. Причины произошедшего будут установлены по итогам специального расследования", – отметили в "Богатырь Көмір".
Также они добавили, что окажут поддержку семье погибшего.
"ТОО "Богатырь Көмір" приносит глубокие соболезнования родным и близким. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь", – сообщили в пресс-службе предприятия.
