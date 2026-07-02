Рабочего задавили дорожным катком в Караганде
Мужчина погиб на месте.
Сегодня 2026, 17:19
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Сегодня 2026, 17:19Сегодня 2026, 17:19
99Фото: Istockphoto
В Караганде работник дорожной службы насмерть сбил коллегу во время ремонта дороги.
По данным Департамента полиции города, 2 июля около 14:30 на проспекте Республики в Караганде во время ремонтных работ произошёл несчастный случай.
62-летний сотрудник одного из ТОО, управляя дорожным катком и двигаясь задним ходом, совершил наезд на своего 53-летнего коллегу. От полученных травм мужчина скончался на месте.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", – ответили в ведомстве на запрос редакции.
В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
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