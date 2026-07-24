Рабочий погиб под колесами экскаватора на стройке в Шымкенте
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В Шымкенте на строительстве транспортной развязки погиб 54-летний рабочий. Мужчина получил тяжелые травмы после наезда экскаватора и позже скончался в больнице. Трагедия произошла на строительной площадке на пересечении улиц Байдибек би и Толеметова. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
В департаменте полиции сообщили, что по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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