Рабочий погиб под колесами экскаватора на стройке в Шымкенте

В Шымкенте на строительстве транспортной развязки погиб 54-летний рабочий. Мужчина получил тяжелые травмы после наезда экскаватора и позже скончался в больнице. Трагедия произошла на строительной площадке на пересечении улиц Байдибек би и Толеметова. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

В департаменте полиции сообщили, что по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.