Вопросы охраны труда остаются в числе самых острых и актуальных в Казахстане, передает BAQ.KZ. Один из трагических примеров произошёл в Тупкараганском районе, где районный суд признал мастера производственной бригады виновным в нарушении правил охраны труда, повлёкшем гибель рабочего. Суд приговорил его к одному году лишения свободы по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса РК.

Как установило следствие, осуждённый, будучи ответственным за соблюдение норм безопасности, не обеспечил надлежащие условия на объекте. В результате несчастного случая во время ремонтных работ один из рабочих оказался под колёсами специальной техники. Проверка инспекции труда установила 100-процентную вину работодателя.

Этот трагический случай далеко не единичный. Только за последние три года в Мангистауской области суды вынесли шесть обвинительных приговоров по аналогичным делам. Каждое из них - напоминание о том, к чему приводит пренебрежение базовыми нормами безопасности.

Конституция Республики Казахстан в статье 24 гарантирует каждому право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Но, как показывает практика, эти положения Основного закона нередко остаются на бумаге - с трагическими последствиями.

Прокуратура Мангистауской области обращается ко всем работодателям региона с призывом: строго соблюдать требования охраны труда, обеспечивать обучение персонала и проводить регулярные проверки на местах. Это не только правовая обязанность, но и вопрос человеческой жизни.