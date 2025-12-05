В Мангистауской области 20-летний рабочий скончался после падения в лифтовую шахту с шестого этажа на стройке в селе Бесшокы Мунайлинского района, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Lada.kz. Несчастный случай произошёл 4 ноября во время подъёма корыта с песком на верхний этаж для изготовления извести. Рабочий попытался отойти на безопасное расстояние, но внезапно потерял равновесие и упал в шахту.

Бригада скорой помощи прибыла на место через 20–30 минут, однако спасти пострадавшего не удалось. Информацию о происшествии департамент государственной инспекции труда Мангистауской области получил лишь позже — застройщик пытался скрыть инцидент, и ведомство узнало о нём из полицейской сводки.

Создана комиссия для расследования несчастного случая. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия, причины и возможные нарушения требований безопасности труда. Погибший работал в ИП "Сариев С.Ж.", которая выполняла подрядные работы на строительстве жилого комплекса ТОО "AN-GroupM".