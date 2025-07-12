Рабочий получил травму головы и погиб в Павлодаре
Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.
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В Павлодаре полицией возбуждено уголовное дело по факту смертельного несчастного случая на производстве, произошедшего 12 июля, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области, трагедия случилась утром по адресу проспект Назарбаева, 17/1, где сотрудник одной из подрядных организаций проводил работы по очистке ливневых труб. Во время выполнения задания мужчина получил серьезную травму головы, находясь без защитной каски. От полученных повреждений он скончался на месте.
"Полицией возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека, в результате которого погиб житель Павлодара. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", – отметили в ДП.
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