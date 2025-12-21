В селе Коктогай на рабочем месте пострадал мужчина - его поразила электрическая дуга напряжением 10 киловольт из электрического щита, передает BAQ.KZ со ссылкой на Azh.kz.

С места происшествия пострадавшего доставили в Индерская районная больница. Медики оказали первую помощь и рекомендовали госпитализацию, однако родственники пациента первоначально от неё отказались.

Позднее состояние мужчины ухудшилось, после чего его повторно доставили бригадой скорой помощи в Атырауская областная больница. Пациента осмотрели специалисты - травматолог, хирург, терапевт и реаниматолог, было проведено необходимое обследование.

Мужчину госпитализировали в отделения травматологии и реанимации. Его состояние оценивается как тяжёлое, он находится под постоянным наблюдением врачей. Также организованы консультации со специалистами республиканского центра.