29 мая в 17:11 часов в экстренные службы Павлодара поступило сообщение о падении мужчины с высоты на территории одного из ТОО, расположенного на улице Космонавтов, передает BAQ.KZ.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные расчёты ДЧС Павлодарской области. Сотрудники ведомства с использованием альпинистского снаряжения и жёстких носилок аккуратно эвакуировали мужчину 1989 года рождения, который, выполняя высотные работы, сорвался с восьмиметровой высоты. Пострадавший был передан медикам скорой помощи для дальнейшего лечения.

Состояние мужчины уточняется. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области призывает работодателей и работников строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности при проведении высотных и других потенциально опасных работ.