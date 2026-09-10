Рабочий стресс связали с резким ростом риска эректильной дисфункции у молодых мужчин

Высокий уровень стресса на работе оказался связан с заметным ухудшением сексуального здоровья молодых мужчин. В группе с наиболее высокой нагрузкой эректильная дисфункция встречалась у 54,4% участников против 8,2% в группе с низким уровнем стресса, следует из исследования, опубликованного 9 сентября в International Journal of Clinical Practice.

Авторы изучили данные 826 работающих мужчин в возрасте от 22 до 40 лет. Все участники имели постоянного сексуального партнера не менее шести месяцев и работали полный день не менее года.

Исследователи оценивали пять факторов рабочей нагрузки. В расчет вошли продолжительность рабочей недели, давление из-за карьерного продвижения, самостоятельность при принятии решений, поддержка руководителя и отношения с коллегами.

Мужчины с самым высоким уровнем стресса работали в среднем 65,3 часа в неделю. В группе с минимальной нагрузкой показатель составлял 42,2 часа.

После учета возраста, индекса массы тела, курения и употребления алкоголя вероятность эректильной дисфункции в группе с максимальным стрессом была в 10,26 раза выше, чем в группе с минимальным.

Долгие рабочие часы оказались самым сильным фактором

Из пяти составляющих рабочего стресса сильнее всего с ухудшением эректильной функции была связана продолжительность рабочего времени.

Каждые дополнительные 10 часов работы в неделю соответствовали снижению результата по международному индексу эректильной функции IIEF-5 в среднем на 1,82 балла.

Следующим фактором стало давление, связанное с карьерным ростом.

В обратную сторону работали поддержка руководителя, хорошие отношения с коллегами и возможность самостоятельно принимать решения. Наиболее заметный защитный эффект исследователи зафиксировали у поддержки со стороны начальства.

При длительном рабочем времени и слабой поддержке руководителя связь со снижением эректильной функции становилась сильнее.

У мужчин с высоким стрессом оказался ниже тестостерон

Участникам измеряли кортизол, тестостерон и другие гормональные показатели.

В группе с высоким стрессом утренний уровень кортизола оказался на 74,1% выше, чем в группе с низким стрессом. Средний уровень тестостерона при этом был ниже на 40,5%.

Исследователи описали возможную последовательность изменений. По их расчетам, рост кортизола предшествовал снижению тестостерона примерно на две-четыре недели, а изменения тестостерона происходили за четыре-шесть недель до ухудшения показателей эректильной функции.

Авторы называют период от шести до десяти недель возможным окном для раннего вмешательства при сильном хроническом стрессе.

При этом гормональные изменения объясняли около 39,7% выявленной связи. Остальная часть, по мнению исследователей, может быть связана с другими физиологическими и психологическими механизмами.

В группе высокого риска проблемы выявляли у двух из трех

Авторы разработали модель оценки риска с учетом уровня рабочего стресса и гормональных показателей.

После разделения мужчин на три категории эректильную дисфункцию выявили у 9,2% участников с низким риском, у 31,6% со средним и у 68,4% с высоким.

Точность комбинированной модели оценили показателем AUC 0,876. Ее чувствительность составила 82,4%, специфичность 81,8%.

Сами исследователи подчеркивают, что такая модель предназначена для предварительной оценки риска и не заменяет клиническую диагностику.

Работа проводилась среди мужчин, набранных в отделении урологии Второй аффилированной больницы Медицинской школы Чжэцзянского университета с марта 2022 года по август 2024 года. Из исследования исключали участников с рядом заболеваний, способных самостоятельно влиять на эректильную функцию, включая диабет, гипертонию, сердечно-сосудистые, неврологические и эндокринные заболевания.