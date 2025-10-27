Вильнюсский международный аэропорт уже третьи сутки подряд вынужден временно приостанавливать работу из-за появления в воздушном пространстве метеорологических зондов, которые, по данным литовских властей, используются для переброски контрабандных сигарет, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщает компания "Летувос оро уостай" ("Аэропорты Литвы"), очередное ограничение полетов было введено вечером 26 октября.

"Столичный аэропорт был закрыт около 21:40. Пока его работа приостановлена до 01:40 понедельника", — говорится в официальном сообщении.

Это уже третий подобный инцидент за последние дни. Ранее Вильнюсский аэропорт закрывали в ночь на 25 и 26 октября. В результате сбоев пострадали более 10 тысяч пассажиров, а около 70 рейсов были задержаны, отменены, перенаправлены в другие города либо возвращены в пункт вылета.

По данным СМИ, воздушные зонды с контрабандой поступают из-за рубежа и фиксируются системами контроля воздушного пространства.