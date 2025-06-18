Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова в кулуарах Мажилиса прокомментировала активное вовлечение школьников в летнюю подработку, передает BAQ.KZ.

"Ситуации бывают разные: кто-то работает, чтобы помочь мамам… но с другой стороны, сердце сжимается — дети массово пошли работать, тяжёлые рюкзаки", — отметили журналисты в кулуарах мажилиса.

Министр сообщила, что для обеспечения безопасности и прав детей был запущен специальный раздел "Мои летние каникулы" на портале enbek.kz. Теперь подростки и их родители могут официально оформлять трудовые отношения с работодателями.

Дети до 16 лет могут работать только при участии родителей: они регистрируются, открывают личный кабинет и подписывают трудовой договор ЭЦП, согласовывая условия — в том числе вес рюкзака (не более 7 кг) и сокращённую продолжительность рабочего дня.

Подростки старше 16 лет могут заключать договор самостоятельно, но с уведомлением родителей.

По словам министра, на портале действует модерация: работодатели с тяжёлыми или опасными условиями труда не допускаются к размещению вакансий.