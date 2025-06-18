Работа для школьников: в Казахстане запустили безопасный сервис
Казахстанским детям разрешили официально работать летом — с контролем условий.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова в кулуарах Мажилиса прокомментировала активное вовлечение школьников в летнюю подработку, передает BAQ.KZ.
"Ситуации бывают разные: кто-то работает, чтобы помочь мамам… но с другой стороны, сердце сжимается — дети массово пошли работать, тяжёлые рюкзаки", — отметили журналисты в кулуарах мажилиса.
Министр сообщила, что для обеспечения безопасности и прав детей был запущен специальный раздел "Мои летние каникулы" на портале enbek.kz. Теперь подростки и их родители могут официально оформлять трудовые отношения с работодателями.
- Дети до 16 лет могут работать только при участии родителей: они регистрируются, открывают личный кабинет и подписывают трудовой договор ЭЦП, согласовывая условия — в том числе вес рюкзака (не более 7 кг) и сокращённую продолжительность рабочего дня.
- Подростки старше 16 лет могут заключать договор самостоятельно, но с уведомлением родителей.
По словам министра, на портале действует модерация: работодатели с тяжёлыми или опасными условиями труда не допускаются к размещению вакансий.
"Это сделано, чтобы дети могли не просто подрабатывать, но и работать в безопасной и контролируемой среде", — подчеркнула Жакупова.
Самое читаемое
- Невидимые герои чистоты: кто держит Астану в порядке, пока мы спим
- Казахстан на перекрёстке гигантов: зачем Си Цзиньпин приехал в Астану и что это меняет
- СМИ: граждане Израиля и Ирана массово въезжают в Россию
- Утечка года: в сеть попали персональные данные почти всего населения Казахстана
- Автобусника избили молотком по голове за требование оплатить проезд в Шымкенте