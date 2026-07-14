Работа, гранты и льготные кредиты: какие меры господдержки доступны молодым специалистам

Для молодых людей в Казахстане, окончивших высшие учебные заведения или колледжи, начало трудового пути часто становится непростым этапом. Отсутствие опыта, требования работодателей и недостаток вакансий по специальности усложняют адаптацию молодых специалистов на рынке труда. Однако в последние годы государство расширяет спектр программ, направленных на поддержку занятости молодежи. Корреспондент BAQ.KZ подготовил обзор государственных мер поддержки, предлагаемых молодым специалистам в 2026 году.

Согласно данным Национального бюро статистики, в I квартале 2026 года в Казахстане были заняты 9,39 млн человек. Численность безработных составила 446 тыс. человек, общий уровень безработицы – 4,5%, а среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет этот показатель составил 3%.

"Молодежная практика": первый шаг после получения диплома

Одной из самых востребованных программ среди молодых специалистов является "Молодежная практика".

Этот проект предоставляет возможность гражданам, получившим высшее или техническое и профессиональное образование, но не имеющим трудового опыта, приобрести первые профессиональные навыки. Участников программы направляют к работодателям через карьерные центры, а их заработная плата в течение установленного срока субсидируется государством.

Данный механизм выгоден и для работодателей. Он снижает финансовые риски при приеме на работу молодых специалистов без опыта, а участники программы получают реальные трудовые навыки.

"Первое рабочее место" – путь к постоянной занятости

Еще одна возможность для выпускников вузов и колледжей – проект "Первое рабочее место".

Программа направлена на адаптацию молодежи без опыта работы к постоянной занятости. Государство в течение определенного периода компенсирует часть расходов работодателя. Благодаря этому компании становятся более заинтересованными в приеме на работу выпускников без опыта.

Во многих случаях после завершения программы участники продолжают работать в той же организации уже на постоянной основе.

Какие результаты достигнуты?

Государство продолжает усиливать меры содействия занятости. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения, по состоянию на 1 мая 2026 года активными мерами содействия занятости были охвачены 101,3 тыс. человек, а трудоустроены 140,8 тыс. граждан Казахстана.

В первые месяцы года 20,3 тыс. человек были трудоустроены на субсидируемые рабочие места, в том числе 894 молодых специалиста были направлены на молодежную практику. Еще 16,5 тыс. человек были привлечены к общественным работам, а 1,6 тыс. человек получили социальные рабочие места, – сообщили в министерстве.

Эти программы позволяют гражданам без трудового стажа получить первый доход и сформировать профессиональный опыт.

Новую профессию можно освоить бесплатно

Рынок труда постоянно меняется, поэтому государство уделяет особое внимание переподготовке и повышению квалификации специалистов.

Безработные граждане и молодые специалисты могут бесплатно пройти онлайн-курсы по востребованным профессиям через платформу Enbek.kz. После завершения обучения участникам выдается сертификат.

С начала 2026 года 13,2 тыс. безработных граждан были охвачены онлайн-обучением по востребованным на рынке труда навыкам, из них 9,8 тыс. завершили обучение и получили сертификаты, – сообщили в министерстве.

Молодым предпринимателям предоставляются гранты

Помимо поиска работы, государство создает условия для развития молодежного предпринимательства.

Для этого необходимо пройти обучение основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес". После завершения курса участник разрабатывает и защищает бизнес-план, после чего может претендовать на получение государственного гранта.

В 2026 году для граждан из социально уязвимых категорий планируется выделить 9 тыс. безвозмездных грантов на реализацию новых бизнес-идей. Размер одного гранта составит 400 МРП, то есть до 1 млн 730 тыс. тенге.

Кроме того, с начала года 6,9 тыс. человек прошли обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес", а 2,7 тыс. из них завершили обучение и получили сертификаты.

Также предусмотрено льготное кредитование

Помимо безвозмездных грантов, молодые предприниматели могут воспользоваться льготными кредитами в рамках государственных программ.

Такое финансирование позволяет открыть собственное дело в сфере производства, услуг, сельского хозяйства и других направлениях. В зависимости от программы меняются процентная ставка, срок кредитования и требования к участникам.

Программа "С дипломом – в село!"

Для молодых специалистов, готовых работать в сельской местности, действует программа "С дипломом – в село!".

Она предназначена для специалистов в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты, агропромышленного комплекса и государственного управления.

Участникам выплачивается единовременное подъемное пособие. Кроме того, предусмотрена возможность получения льготного бюджетного кредита на приобретение или строительство жилья.

Как принять участие в государственных программах?

Для участия в мерах государственной поддержки молодые специалисты могут:

зарегистрироваться на портале Enbek.kz;

обратиться в карьерный центр по месту жительства;

воспользоваться услугами через портал eGov.

Специалисты карьерных центров не только помогают найти подходящие вакансии, но и консультируют по вопросам участия в государственных программах и оформления необходимых документов.

Сегодня государственная поддержка молодых специалистов стала значительно шире. Если раньше основной задачей было лишь помочь найти работу, то сейчас государство предлагает полноценную систему адаптации к рынку труда: получение первого опыта работы, переподготовку, обучение предпринимательству, безвозмездные гранты, льготное кредитование и жилищную поддержку для специалистов, отправляющихся работать в сельскую местность.

Конкурентоспособность на рынке труда сегодня определяется не только наличием диплома. Освоение новых навыков, получение опыта и эффективное использование возможностей государственных программ становятся одними из ключевых факторов успешного начала профессионального пути.