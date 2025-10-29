В Алматы полицейские пресекли деятельность двух женщин, подозреваемых в распространении психотропных веществ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативные мероприятия проводили сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города.

В ходе отработки были задержаны две гражданки, занимавшиеся так называемой "раскладкой" запрещённых веществ.

При осмотре автомобиля, на котором передвигались подозреваемые, полицейские обнаружили свёртки с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятое относится к категории психотропных средств.

Как выяснилось, одна из задержанных устроилась на "работу" через мессенджер, выполняя указания анонимного куратора и получая оплату в криптовалюте. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев подчеркнул, что подобные схемы становятся всё более распространёнными и требуют особого внимания правоохранителей.

"Подобные схемы с вовлечением граждан, в том числе женщин и молодежи, в распространение психотропных веществ через интернет становятся все более частыми. Мы предупреждаем: участие в так называемых “закладках” — это уголовное преступление, за которое предусмотрено лишение свободы. Полиция системно пресекает деятельность подобных интернет-групп и будет жестко реагировать на любые факты наркооборота", — отметил Мурат Жумабаев.

Правоохранители напоминают, что любое участие в распространении наркотиков, даже под видом "временного заработка" через интернет, влечёт за собой уголовную ответственность и реальные сроки лишения свободы.