Электрорубанок зажал пальцы мужчине в Астане, понадобилась помощь спасателей

В Астане 26-летний мужчина зажал пальцы в электрорубанке во время работы и не смог освободиться самостоятельно. На помощь приехали спасатели.

Случай произошел на улице Шокана Уалиханова в районе Байконыр. Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда увидели, что пальцы мужчины плотно зажаты внутри инструмента.

Чтобы не травмировать руку сильнее, спасатели разобрали электрорубанок по частям и освободили пострадавшего.

Мужчину 2000 года рождения передали бригаде скорой помощи, сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Астаны.