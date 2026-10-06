Электрорубанок зажал пальцы мужчине в Астане, понадобилась помощь спасателей
6 Октября 2026, 13:21
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6 Октября 2026, 13:216 Октября 2026, 13:21
342Фото: МЧС РК/кадр из видео
В Астане 26-летний мужчина зажал пальцы в электрорубанке во время работы и не смог освободиться самостоятельно. На помощь приехали спасатели.
Случай произошел на улице Шокана Уалиханова в районе Байконыр. Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда увидели, что пальцы мужчины плотно зажаты внутри инструмента.
Чтобы не травмировать руку сильнее, спасатели разобрали электрорубанок по частям и освободили пострадавшего.
Мужчину 2000 года рождения передали бригаде скорой помощи, сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Астаны.
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