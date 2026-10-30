Работа с зарплатой до 1 млн тенге: какие специалисты востребованы в Алматинской области

В Алматинской области сохраняется высокий спрос на рабочую силу. На электронной бирже труда Enbek.kz работодатели региона разместили более 4 300 вакансий. Наиболее востребованные направления — образование, промышленность, строительство, транспорт, логистика и здравоохранение.

Согласно данным портала, наибольшее количество предложений приходится на сферу образования — 532 вакансии. В промышленности открыто 319 рабочих мест, для неквалифицированного труда — 212, в транспортной и логистической отраслях — 204, в медицине и фармацевтике — 133 вакансии.

При этом уровень предлагаемой заработной платы существенно различается в зависимости от квалификации и опыта кандидатов. Наиболее высокие доходы предусмотрены для ряда технических и управленческих специалистов. В частности, главным инженерам, энергетикам, руководителям производственных и финансовых подразделений, специалистам по автоматизации, а также водителям грузовых автомобилей и автопоездов предлагают от 800 тысяч до 1 млн тенге.

Существенная потребность в кадрах наблюдается и в образовательной сфере. Учебные заведения ищут преподавателей математики, русского языка и литературы, информатики, физики, химии, казахского и иностранных языков. Заработная плата по этим направлениям составляет от 391 тысячи до 600 тысяч тенге и выше.

В промышленности и строительстве востребованы инженеры, электрики, специалисты по обслуживанию и ремонту оборудования, сварщики, монтажники металлоконструкций и мастера строительно-монтажных работ. Их доход может превышать 500–600 тысяч тенге, а для отдельных инженерно-технических должностей достигает 800 тысяч тенге и более.

Работодатели также заинтересованы в привлечении бухгалтеров, финансистов, казначеев, специалистов по охране труда, промышленной безопасности и контролю качества. В зависимости от должности и квалификации зарплатные предложения в финансовой сфере варьируются от 400 до 800 тысяч тенге.

В перспективе потребность в квалифицированных кадрах будет только расти. Это связано с развитием промышленного производства и строительной отрасли, внедрением цифровых решений, автоматизацией предприятий и расширением социальных услуг.

Особое значение приобретут инженерно-технические и рабочие специальности. В числе перспективных направлений — электроэнергетика, строительство, обслуживание производственного оборудования, сварочные и механические работы, технический надзор и грузовые перевозки.

Одновременно цифровая трансформация экономики будет способствовать росту спроса на программистов, аналитиков данных и специалистов по кибербезопасности. Стабильная потребность в кадрах также сохранится в образовании, здравоохранении, логистике, торговле и сфере обслуживания.

Общереспубликанские прогнозы подтверждают эту тенденцию. По данным Электронной биржи труда, в период с 2026 по 2035 год экономике Казахстана потребуется около 2,9 млн специалистов, причём более половины из них будут представителями рабочих профессий.