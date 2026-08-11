Работа сама найдет человека: новую систему занятости внедрят в Казахстане

В Казахстане внедряют Цифровую службу занятости, которая с помощью искусственного интеллекта будет самостоятельно подбирать подходящие вакансии гражданам, нуждающимся в работе. До конца 2026 года сервис планируют запустить во всех 20 регионах страны. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передает BAQ.KZ.

По словам министра, новая модель предполагает переход к проактивному трудоустройству. Если раньше соискатель самостоятельно искал вакансии на портале или обращался в карьерный центр, то теперь система будет сама определять граждан, которым нужна работа, исходя из потребностей работодателей.

«Новый принцип модели: работу не человек ищет, работа сама находит человека», – заявил Аскарбек Ертаев.

После определения подходящих вакансий гражданам будут направлять уведомления через мобильные приложения eGov и Enbek.kz либо SMS с номера 1414.

Искусственный интеллект будет подбирать персонализированные вакансии как внутри региона проживания, так и за его пределами, в том числе по рабочим профессиям.

«Кроме того, гражданам будут предлагаться возможности прохождения обучения, переподготовки и переселения. В результате сопровождение будет осуществляться до момента постоянного трудоустройства», – сообщил министр.

В июле сервис уже запустили в Павлодарской области. За это время гражданам направили 39 тысяч SMS-сообщений по вопросам трудоустройства, а работу получили 962 человека.

В сентябре сервис планируют внедрить в Мангистауской области, а до конца года — масштабировать на все 20 регионов Казахстана.

Кроме того, аналогичная возможность появится в мобильном приложении Aitu. ИИ-помощник будет подбирать подходящие вакансии и обучающие курсы.