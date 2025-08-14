В Астане осужденные смогут трудиться на новой производственной площадке, созданной внутри учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС), передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Инициатива направлена на повышение занятости заключенных и развитие производственного сектора.

В учреждении №2 прошла встреча с представителями компании, специализирующейся на производстве полимерной упаковки. Стороны обсудили создание производственной площадки, открытие новых рабочих мест и привлечение осужденных к труду. Особое внимание уделялось охране труда, безопасности на производстве и профессиональному обучению.

Труд помогает осужденным вернуться в общество. Работая, они осваивают востребованные профессии, учатся ответственности и готовятся к новой жизни. Такие проекты не только помогают людям адаптироваться, но и развивают производство в учреждениях, — отметил начальник департамента УИС по городу Астана Даулет Рахымбеков.

Представители компании выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству и подчеркнули потенциал учреждения для создания полноценного производственного кластера. Достигнутые договоренности позволят осужденным приобрести навыки, необходимые для дальнейшего трудоустройства, и одновременно укрепят производственную базу учреждения.

Проект станет частью программы по социальной адаптации осужденных и профессиональной подготовке к жизни после освобождения, а также внесет вклад в развитие внутреннего производства в столичных исправительных учреждениях.