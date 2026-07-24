Работа, жилье и буллинг: какие вопросы подняли на встречах Respublica в Карагандинской области
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Представители партии Respublica встретились с коллективом сельхозпредприятия и молодежью Карагандинской области.
В центре обсуждения оказались проблемы аграрного сектора, вопросы занятости, доступности жилья, качестваобразования и кибербезопасности.
В рамках рабочей поездки делегация посетила ТОО «Баймырза Агро – 2018» в Бухар-Жыраускомрайоне, где ознакомилась с работой предприятия и обсудила с сотрудниками проблемы, с которымисталкиваются сельхозпроизводители и работникиаграрной отрасли. По итогам беседы коллектив озвучил свои предложения.
После посещения предприятия представители партии встретились с молодежью Караганды в молодежном ресурсном центре Retalks. Разговор прошел в формате вопросов и ответов.
Участники встречи обсудили трудоустройство выпускников, доступное жилье и ипотечные программы для молодых людей. Кроме того, были подняты вопросы качества образования, профилактики буллинга, защиты от интернет-угроз и развития молодежного предпринимательства.
«Нас интересует, с какими проблемами молодые люди сталкиваются в действительности – от буллинга в школах до ипотечного кредитования», – отметил Ходжаназаров.
Также обсуждались кибербезопасность и укреплении связей между подрастающим поколением, учебными заведениями среднего и высшего звена и бизнесом.
В свою очередь, молодые участники такжепредставили свои творческие проекты. Они продемонстрировали изделия ручной работы из кожи, угля, глины и бумаги, а также рассказали о технологии их изготовления.
Айдарбек Кожаназаров высоко оценил представленные работы, отметив, что подобные инициативы заслуживают поддержки.
Отвечая на вопросы журналистов, АйдарбекХоджаназаров подчеркнул, что главная цель региональных поездок –наладить прямой диалог с жителями.
По его словам, все предложения и вопросы, озвученные в ходе встреч, будутсистематизированы и учтены в дальнейшей работе.
В партии уточнили, что поездки по регионам продолжатся. Представители Respublica намерены провести встречи в Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре, а также в западных, северных и южных областях страны.
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