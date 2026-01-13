Заместитель председателя Комитета промышленности Мухамед Андаков на брифинге в Правительстве рассказал о текущем ходе реализации программ автолизинга в стране, передает BAQ.KZ.

По его словам, первые лизинговые автомобили уже выданы, а новые программы открывают возможности как для физических, так и для юридических лиц.