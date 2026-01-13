Работает ли автолизинг? Как идет выдача авто для физических лиц в Казахстане
Заместитель председателя Комитета промышленности Мухамед Андаков на брифинге в Правительстве рассказал о текущем ходе реализации программ автолизинга в стране, передает BAQ.KZ.
По его словам, первые лизинговые автомобили уже выданы, а новые программы открывают возможности как для физических, так и для юридических лиц.
– Первая программа автолизинга была запущена на три года с процентной ставкой 15%. В ноябре прошлого года внесены изменения в законодательство, позволяющие предоставлять автолизинг физическим лицам. Сейчас регламент внедряется, подписаны соглашения с тремя ассоциациями инвесторов, и мы уже начали выдачу первого лизинга. В рамках программы нет ограничений по маркам автомобилей - это могут быть как новые казахстанские машины, так и импортные, — сообщил спикер.
