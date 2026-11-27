Тем, кто выйдет на работу в праздники, работодатель обязан заплатить минимум в полтора раза больше обычного. Сколько это в теңге, когда придут деньги и что делать, если праздник оплатили как обычный день, BAQ.KZ узнал у эксперта в области бухгалтерского учёта Майры Мурзабековой.

Какие дни считаются праздничными

В декабре это 16-е число, День Независимости, оно выпадает на среду. Новый год, 1 и 2 января, приходится на пятницу и субботу. Православное Рождество 7 января тоже выходной день. 31 декабря остаётся рабочим, подробнее о том, как казахстанцы будут отдыхать в декабре, BAQ.KZ рассказывал ранее.

Сколько должны заплатить

По статье 109 Трудового кодекса работу в праздничные и выходные дни оплачивают не ниже чем в полуторном размере дневной или часовой ставки. Если в трудовом или коллективном договоре записано больше, платят по договору.

Эксперт разобрала пример. Сотрудник на пятидневке получает оклад 300 тыс. теңге и выходит на работу 16 декабря.

«Можем рассчитать, в декабре 2026 года есть 22 рабочих дня. 300 000 теңге делим на 22 рабочих дня и умножаем на 1,5 ставку. Выходит за один день 16 декабря на 8 часов – 20 455 теңге. Если вы отработали полностью все рабочие дни и вышли в праздник, то за декабрь вам начислят 320 455 теңге до вычета налогов и взносов», – объясняет Майра Мурзабекова. «Работодатель может заплатить и больше, но не меньше установленного законом размера», – добавляет эксперт.

С оплаты за праздник удерживают те же налоги и взносы, что и с обычной зарплаты, поэтому на руки придёт меньше.

Когда придут деньги

Отдельной выплаты за праздник ждать не стоит.

«Деньги за праздничный день оплачиваются вместе с зарплатой, а не отдельно. Например, за 16 декабря вы получите оплату вместе с декабрьской зарплатой», – поясняет Майра Мурзабекова.

Деньги или выходной

По пункту 2 статьи 85 Трудового кодекса вместо повышенной оплаты работник может взять другой день отдыха. Выбирает сам работник. Получить и доплату, и отгул сразу не получится, закон даёт что-то одно.

«Можно ли попросить другой день отдыха? Да, у вас есть такое право. Если вы захотите взять дополнительный выходной день, то для этого нужно написать заявление и согласовать с работодателем», – говорит эксперт.

Работа в выходные и сверхурочные

Те же правила действуют для обычных выходных. Если вас вызвали на работу в субботу или воскресенье, этот день оплачивают не меньше чем в полуторном размере.

Работу сверх установленного времени по статье 108 Кодекса тоже оплачивают минимум в полтора раза больше. Вместо доплаты можно договориться об отдыхе, не меньше часа за каждый час переработки.

При зарплате 300 тыс. теңге и норме 176 часов в декабре час работы стоит около 1 705 теңге. Каждый час переработки должны оплатить минимум в 2 557 теңге.

Перерабатывать без ограничений нельзя. Сверхурочные допускаются только с письменного согласия работника и не больше двух часов в сутки, на тяжёлых и вредных работах не больше одного часа. За месяц можно переработать не больше 12 часов.

Если вы задерживаетесь каждый день, а в расчётном листе сверхурочных нет, значит, переработку вам не оплачивают. Сохраняйте переписку и любые подтверждения того, что работали сверх графика, они пригодятся при жалобе.

Если праздник выпал на отпуск

Многие берут отпуск в конце декабря или в начале января, и праздники его удлиняют.

«Что касается отпуска, праздничные дни в дни отпуска не входят. Например, если вы взяли отпуск на 14 календарных дней с 14 декабря, то 16 декабря не считается днём отпуска, и на работу вы выйдете 29 декабря. Если на отпуск выпадают 1 и 2 января, то отдыхать будете на два дня дольше. А обычные суббота и воскресенье входят в дни отпуска», – объясняет Майра Мурзабекова.

Можно ли отказаться работать в праздник

Вызвать сотрудника на работу в праздник можно только с его письменного согласия или по его просьбе, это пункт 1 статьи 85 Трудового кодекса. Исключения перечислены в статье 86.

Маленькие ТОО тоже обязаны платить

По словам эксперта, на практике закон соблюдают не все. Небольшие ТОО часто вообще не доплачивают за работу в праздники и выходные. Работники нередко об этом не знают и молча получают обычную ставку.

Трудовой кодекс при этом один для всех и скидок на размер бизнеса не делает. Полуторную оплату обязан платить любой работодатель, будь то крупная компания, небольшое ТОО или ИП с наёмными сотрудниками. Если в трудовом договоре записано меньше, чем требует закон, это условие не действует.

Что делать, если заплатили как в обычный день

«Если вам праздничный день оплатили как обычный день и вы не выбирали другой день отдыха, сначала обратиться в бухгалтерию и попросить проверить начисления, затем табель. Возможно, простая ошибка. А если ваш работодатель отказывается доплачивать вам за праздничный день, то вы можете обратиться в инспекцию труда, написав письмо через портал e-Otinish. Всё это предусмотрено Трудовым кодексом Республики Казахстан», – советует Майра Мурзабекова.

Обращаться к работодателю лучше письменно, чтобы на руках осталось подтверждение. Оно понадобится, если дело дойдёт до инспекции труда.