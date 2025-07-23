Электрик одной из школ Тараза получил тяжёлые травмы при выполнении служебных обязанностей — он упал с высоты около трёх метров, заменяя прожекторы по поручению заместителя директора. Один из плохо закреплённых светильников сорвался и ударил работника, что привело к закрытым переломам позвоночника и рёбер, передаёт BAQ.KZ.

Несчастный случай был признан производственным, а в результате расследования установлено: вина работодателя составила 100%, работник не нарушал требований безопасности.

На момент подачи иска пострадавший продолжал лечение, понёс серьёзные материальные расходы и обратился в суд с требованием компенсации.

Представитель ответчика не признал иск, сославшись на уже оказанную помощь и сохранение зарплаты. Однако суд, изучив материалы дела, встал на сторону пострадавшего.

С администрации школы взыскано 1 200 000 тенге — в счёт компенсации морального и материального вреда, а также юридических расходов. Решение вступило в законную силу.