Работник сломал позвоночник, выполняя поручение замдиректора школы в Таразе
Школу обязали выплатить 1,2 млн тенге электрику, пострадавшему при ремонте.
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Электрик одной из школ Тараза получил тяжёлые травмы при выполнении служебных обязанностей — он упал с высоты около трёх метров, заменяя прожекторы по поручению заместителя директора. Один из плохо закреплённых светильников сорвался и ударил работника, что привело к закрытым переломам позвоночника и рёбер, передаёт BAQ.KZ.
Несчастный случай был признан производственным, а в результате расследования установлено: вина работодателя составила 100%, работник не нарушал требований безопасности.
На момент подачи иска пострадавший продолжал лечение, понёс серьёзные материальные расходы и обратился в суд с требованием компенсации.
Представитель ответчика не признал иск, сославшись на уже оказанную помощь и сохранение зарплаты. Однако суд, изучив материалы дела, встал на сторону пострадавшего.
С администрации школы взыскано 1 200 000 тенге — в счёт компенсации морального и материального вреда, а также юридических расходов. Решение вступило в законную силу.
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