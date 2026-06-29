Работникам СМИ вручили ключи от новых квартир в СКО

В Северо-Казахстанской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников средств массовой информации. Представителей отрасли с профессиональным праздником поздравил аким области Гауез Нурмухамбетов.

Обращаясь к журналистскому сообществу, глава региона отметил особую роль средств массовой информации в развитии общества и укреплении конструктивного диалога между государством и гражданами.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал, что дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых, профессиональных и ответственных средств массовой информации. Именно ежедневный труд журналистов обеспечивает граждан объективной и достоверной информацией, способствует укреплению доверия между обществом и государством, формированию открытого общественного диалога. Искренне благодарю всех работников средств массовой информации за профессионализм, объективность, принципиальность и ответственное отношение к своему делу», - отметил аким области.

В ходе торжественной церемонии были отмечены 59 представителей информационной сферы. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие отечественной журналистики им вручены государственные и ведомственные награды.

Среди награжденных - обладатели ордена «Парасат», медали «Ерен еңбегі үшін», ведомственной медали «Еңбек ардагері», нагрудного знака «Ақпарат саласының үздігі», Почетных грамот и Благодарственных писем Министра культуры и информации Республики Казахстан, Почетных грамот и Благодарственных писем акима Северо-Казахстанской области, а также памятных статуэток за вклад в развитие информационной сферы региона.

Особым событием церемонии стало вручение, по поручению Главы государства, ключей от новых квартир двум молодым журналистам региона. Эта мера является очередным подтверждением государственной поддержки представителей отечественных средств массовой информации и высокой оценки их труда.