Работникам СМИ Жамбылской области вручили ключи от квартир

В Жамбылской области в преддверии Дня работников средств массовой информации, который отмечается 28 июня, двум представителям сферы региона были вручены ключи от квартир.

Торжественная церемония прошла в рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по социальной поддержке работников средств массовой информации.

В мероприятии принял участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев. Глава региона поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником.

Ербол Карашукеев подчеркнул, что Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание укреплению роли средств массовой информации, защите прав работников отрасли и улучшению их социального положения.

— В соответствии с поручением Главы государства в регионе проводится системная работа по социальной поддержке работников средств массовой информации. Сегодняшнее вручение ключей от квартир — результат этой поддержки. Средства массовой информации играют особую роль в жизни общества. Именно через вашу работу жители получают достоверную информацию о важных событиях, происходящих в стране и регионе. Вы помогаете выстраивать открытый диалог между властью и населением, поднимаете актуальные вопросы и вносите вклад в развитие общественного доверия. Благодарю вас за профессионализм, ответственность и преданность своему делу, — отметил Ербол Карашукеев.

В ходе праздничного мероприятия ключи от новых квартир были вручены монтажеру областного филиала АО «Республиканская телерадиокорпорация «Қазақстан» Алибеку Байгутиеву и корреспонденту газеты «AR-AI», входящей в состав ТОО «AULIEATA-MEDIA», Куралай Сейсенбеккызы.

Аким области поздравил новоселов с важным событием и пожелал им благополучия, семейного счастья и уюта.

— Получение собственного жилья — значимое событие в жизни каждой семьи. Это важный шаг к стабильности, уверенности в будущем и новым возможностям. Поздравляю вас с новосельем. Пусть ваши дома будут наполнены теплом, благополучием и радостью, — сказал глава региона.

Представители средств массовой информации выразили благодарность за поддержку, отметив, что вручение ключей от квартир стало значимым событием и наглядным подтверждением внимания государства к работникам сферы.