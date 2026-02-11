В Павлодарской области задержана группа лиц, в том числе работники Баянаульского национального парка, по подозрению в контрабанде птиц, занесенных в Красную книгу, передает BAQ.KZ.

Преступная схема по незаконному вывозу птиц за рубеж выявлена и пресечена сотрудниками полиции при координации прокуратуры. Отлов редких птиц осуществлялся на территории Баянаульского государственного национального природного парка.

– Проведено 17 обысковых мероприятий, в ходе которых изъято более 40 птиц, 5 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, несколько единиц метательного и холодного оружия, приспособления для содержания и транспортировки птиц, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительный размер причиненного государству ущерба составляет свыше 120 миллионов тенге, – сообщили в МВД Казахстана.

Проводится досудебное расследование. Все задержанные лица арестованы.

Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.