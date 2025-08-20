В Астане сотрудники Камерного зала столичной филармонии присоединились к экологической акции "Таза орта – салауатты қоғам". В первый день после трудового отпуска коллектив вышел на уборку территории филармонии, передает BAQ.KZ.

Музыканты и работники сферы культуры таким образом решили внести свой вклад в охрану природы и формирование экологической культуры. В дальнейшем они планируют участвовать и в уборке священных мест в пригородах столицы.