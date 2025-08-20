  • 20 Августа, 16:32

Работники филармонии Астаны вышли на уборку в рамках акции "Таза Қазақстан"

Коллектив филармонии провёл субботник.

Сегодня, 15:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат Астаны Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
85
Фото: Акимат Астаны

В Астане сотрудники Камерного зала столичной филармонии присоединились к экологической акции "Таза орта – салауатты қоғам". В первый день после трудового отпуска коллектив вышел на уборку территории филармонии, передает BAQ.KZ.

Музыканты и работники сферы культуры таким образом решили внести свой вклад в охрану природы и формирование экологической культуры. В дальнейшем они планируют участвовать и в уборке священных мест в пригородах столицы.

"Чистый город — это отражение культурного общества. Бережное отношение к природе и поддержание чистоты — не только экологическая необходимость, но и важная часть гражданской культуры. Мы должны быть примером для подрастающего поколения и проявлять любовь к родному городу в конкретных действиях", — отметила заслуженный деятель РК, советник гендиректора Государственной филармонии Арайлым Бакыткызы.

Самое читаемое

Наверх