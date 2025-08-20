Работники филармонии Астаны вышли на уборку в рамках акции "Таза Қазақстан"
Коллектив филармонии провёл субботник.
В Астане сотрудники Камерного зала столичной филармонии присоединились к экологической акции "Таза орта – салауатты қоғам". В первый день после трудового отпуска коллектив вышел на уборку территории филармонии, передает BAQ.KZ.
Музыканты и работники сферы культуры таким образом решили внести свой вклад в охрану природы и формирование экологической культуры. В дальнейшем они планируют участвовать и в уборке священных мест в пригородах столицы.
"Чистый город — это отражение культурного общества. Бережное отношение к природе и поддержание чистоты — не только экологическая необходимость, но и важная часть гражданской культуры. Мы должны быть примером для подрастающего поколения и проявлять любовь к родному городу в конкретных действиях", — отметила заслуженный деятель РК, советник гендиректора Государственной филармонии Арайлым Бакыткызы.
