Каждое первое воскресенье августа в Казахстане отмечают День работников транспорта. Это не просто дата в календаре - это праздник тех, кто ежедневно обеспечивает движение страны: поездами, автобусами, самолётами, кораблями и даже грузовиками на дальние расстояния. Сколько зарабатывают транспортники и чего достигла страна в этой сфере читайте в материале BAQ.KZ.

В транспортной сфере Казахстана трудятся около 670 тысяч человек. Это машинисты, водители, диспетчеры, грузчики, логисты, инженеры и множество других специалистов. Благодаря их работе ежедневно миллионы людей и тысячи тонн грузов добираются туда, куда нужно. Транспортная сфера охватывает железные дороги - это основа перевозок в стране. Казахстан - огромная территория, и поезда остаются самым удобным способом перемещения на дальние расстояния. Протяжённость железных дорог в стране составляет более 16 тысяч километров, из них около 4 тысяч - с электротягой. Автомобильные дороги - по стране проходит около 90 тысяч километров дорог. По ним перевозят почти четверть всех грузов. Авиация и морской транспорт играют важную роль в международных связях. Развиваются и сухопутные логистические центры, и порты на Каспии, и крупные аэропорты.

Что уже достигнуто в сфере транспорта?

Стоит отметить, что Казахстан стал ключевым транспортным мостом между Европой и Азией. Через нас проходят международные грузы, особенно активен маршрут через Китай, Казахстан, Каспий и далее в Европу. По данным Минтранспорта, за последние годы вложено около 35 миллиардов долларов в развитие транспорта и логистики. Не лишним будет сказать, что в стране ежегодно строятся и ремонтируются тысячи километров дорог и железнодорожных путей, открываются новые маршруты, модернизируется техника.

Как в Казахстане отмечают этот праздник?

В этот день награждают лучших работников отрасли, вручают грамоты и благодарственные письма. В этом году более 100 специалистов получили награды в разных регионах. Президент Касым-Жомарт Токаев лично поздравил транспортников, подчеркнув их вклад в экономику и пообещал дальнейшую поддержку отрасли.

"Не будет преувеличением заявить, что транспортная система – движущая сила экономики, гарант прогресса и процветания. Наша страна обладает огромным, можно сказать, уникальным потенциалом в этой сфере. Казахстан выступает одним из ключевых транзитных узлов Евразии. В настоящее время большая работа ведется по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, обеспечивающего доставку грузов между Китаем, Центральной Азией и Европой. В прошлом году в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь" совместно с Китаем был открыт транспортно-логистический центр в городе Сиане. Несомненно, этот шаг способствует увеличению объема международных грузоперевозок", – заявил Глава государства, поздравляя работников транспорта с профессиональным праздником.

Почему этот праздник важен?

Транспорт - это не только дороги и техника. Это связь между людьми, регионами, странами. Без транспорта не будет торговли, не приедет врач в отдалённый аул, не доставят продукты, не приедет гость на свадьбу.

Как отметил Президент, сейчас в стране открываются логистические центры и склады, активизировалось строительство железнодорожных магистралей. Эти масштабные меры позволят не только нарастить объемы внешней торговли, но и будут способствовать экономическому росту страны.

Не стоит забывать, что продолжится ремонт 11 тысяч километров линий, будет построено и модернизировано 5 тысяч километров путей. Запущен масштабный проект Трансказахстанского железнодорожного коридора. По моему поручению прокладывается железнодорожная линия Мойынты – Кызылжар общей протяженностью 323 километра. Кроме того, полным ходом идет строительство участков Дарбаза – Мактаарал и Аягоз – Бакты.

Сколько зарабатывают транспортники в Казахстане

По неофициальным данным, средняя зарплата в сфере "транспорт и складирование" - около 572 600 тенге в месяц (данные за начало 2025 года). Для сравнения: средняя зарплата по стране составляет примерно 423 000 тенге. Так, к примеру, машинисты поездов с опытом до 3 лет могут получать от 200 000 до 300 000 тенге, с опытом более 5 лет - от 500 000 и выше, включая переработки и ночные смены. В депо "КТЖ‑Грузовые перевозки" часовая ставка машиниста - около 1 925 тенге, что при норме около 167 часов даёт в среднем 322 000 тенге (260 000 "на руки"); помощнику - около 1 547 тенге/час, или примерно 258 900 (210 000 чистыми). При переработках (160-240 часов и более) опытный машинист может зарабатывать 400-500 тыс. тенге чистыми в месяц.

В начале этого года старший HR бизнес-партнер КТЖ Асель Актау представила новшества в области оплаты труда и новые инструменты мотивации сотрудников. Она подчеркнула, что за последние годы компания провела значительную работу по повышению уровня заработной платы - за последние пять лет доходы сотрудников выросли в 2,7 раза, в том числе в 2025 году - на 7%. Кроме того, были введены выплаты за выслугу лет. Работники, проработавшие в компании 10 и более лет, один раз в год будут получать денежное вознаграждение в размере 100 тысяч тенге, 20 и более лет - 200 тысяч тенге, 30 и более лет - 300 тысяч тенге.

Кроме того, компания КТЖ направила 282 млрд тенге на повышение зарплат за последние 3 года, включая 20 % роста в 2023 году.

Главные изменения и реформы в транспортной отрасли

Важно подчеркнуть, что в 2024 году отремонтировано 7 000 км дорог, всего под охватом - 12 000 км; в 2025 ожидается ремонт до 13 000 км и открытие новых участков общей протяжённостью 1 045 км. А уже к 2030 году построят 4 700 км автодорог, включая ключевые маршруты: Актобе – Улгайсын, Караганда – Жезказган, Астана – Костанай – граница с РФ и другие.

Если говорить о железнодорожных проектах, то здесь утверждена Концепция развития ж/д транспорта до 2029 года, направленная на цифровизацию, повышение эффективности и интеграцию с международными коридорами. В 2025 году планируется завершить строительство второй линии на участке "Достык–Мойынты" и обводной ветки станции Алматы; завершение проекта увеличит пропускную способность в 5 раз. Казахстан закупит более 225 вагонов, новых электровозов с Alstom и расширение производства локомотивов в Казахстане.

Помимо этого, в Казахстане внедряются цифровые системы, такие как e‑Freight в аэропортах, Tez Customs и Digital Trade Corridor на трансказахстанских маршрутах. Это делается для упрощения таможенных процедур и отслеживания грузов в реальном времени. До конца 2025 года планируется открытие 5 интеллектуальных таможенных постов на границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменией, а также запуск контейнерного терминала в порту Актау.

Если говорить о городском транспорте, то отметим, что в Алматы, к примеру, с 2025 года активно идёт обновление общественного транспорта: закуплены сотни газовых и электрических автобусов, началось строительство BRT вдоль улиц Жёлтоксан и Райымбек (4,6 км и 17,2 км соответственно).

Говоря об авиасообщениях, можно выделить то, что в стране проводится комплексная работа по модернизации инфраструктуры. К примеру, в прошлом году были запущены новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, которые существенно увеличили пропускную способность аэропортов. Если раньше воздушная гавань Алматы могла обслуживать 2,5 миллиона пассажиров в год, то сегодня эта цифра выросла до 14 миллионов. Кроме того, строятся три новых аэропорта в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли, начато восстановление аэропорта в Аркалыке. Реализация таких проектов, помимо увеличения пассажиропотока, стимулирует развитие логистики, туризма, торговли и целого ряда сопутствующих отраслей. В настоящее время Казахстан имеет прямое авиасообщение c более 30 странами.

Таким образом, в последние годы транспортная отрасль Казахстана активно развивается. Строятся новые автомобильные и железные дороги, модернизируются вокзалы и аэропорты, внедряются цифровые технологии для повышения комфорта и безопасности пассажиров. Особое внимание уделяется развитию транзитного потенциала страны, что делает Казахстан важным логистическим узлом между Европой и Азией.