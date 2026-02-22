Руководство завода и сотрудники отметили значение конституционных реформ для развития экономики, защиты прав граждан и укрепления правового государства, передает BAQ.KZ.

На заводе Allur в Костанае состоялась встреча председателя совета директоров компании, члена Конституционной комиссии Республика Казахстан Андрей Лаврентьев с трудовым коллективом предприятия.

В обсуждении приняли участие более 200 сотрудников — рабочие, инженеры и специалисты, формирующие промышленное будущее страны.

В ходе встречи была подчеркнута важность новой Конституции как основы справедливого правового государства, где в центре — человек труда, его права, достоинство и уверенность в будущем. Коллектив завода выразил поддержку проводимым реформам и предстоящему референдуму.

Allur — это про современное производство, развитие технологий, локализацию и инвестиции в человеческий капитал. Сильная экономика начинается с уважения к человеку труда.

Коллектив численностью более 5 тысяч человек поддержал проект новой Конституции. Сотрудники заявили об этом в видеообращении на странице в социальных сетях.

«Мы – молодые специалист завода. Для нашего поколения главная ценность – справедливость и четкие понятные правила. Это важный шаг, направленный на защиту прав граждан. Там, где есть такая основа, производство развивается уверенно, а будущее становится устойчивым. Реформа – это не разовое изменение, а а долгосрочный выбор страны. Мы верим в устойчивый закон, ответственную власть и открытый диалог», — сказал директор по операционной логистике Ансаган Исмагулов в видеообращении.

По его словам, и в производстве, и в обществе основа развития — это порядок и доверие.

Начальник отдела кадров завода Анастасия Имашева заявила, что реформа – это не формальность, а инструмент развития страны.

«Мы видим реформу не как формальность, а как инструмент для развития страны. Обновленная Конституция усиливает правовую определенность и создает новые понятные правила для экономики и бизнеса, а также открывает новые возможности для промышленности и молодежи. Для нас - это вклад в устойчивое развитие Казахстана», — отметила начальник отдела кадров завода Анастасия Имашева.

Таким образом, встреча показала активное участие трудовых коллективов в общественном обсуждении конституционных изменений. Работники предприятия связывают реформы с долгосрочным развитием промышленности, стабильностью экономики и укреплением правовых гарантий для граждан страны.