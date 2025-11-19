В кулуарах Мажилиса депутат Асхат Аймагамбетов разъяснил, в каких ситуациях гражданско-правовой договор (ГПХ) не может использоваться работодателями в обход трудового законодательства, передает BAQ.KZ.

Его комментарии прозвучали на фоне продолжающихся обсуждений о защите прав работников и корректной классификации занятости.

По словам депутата, сам по себе ГПХ остаётся законным инструментом, однако ряд работодателей использует его для сокрытия фактических трудовых отношений. В результате сотрудники лишаются социальных гарантий, страхового покрытия и стабильной правовой защиты.

"ГПХ никто не отменяет. Это нормальная форма договора, когда человек выполняет конкретную услугу: построить кухню, написать книгу, провести десять уроков подготовки к ЕНТ. Это обычный гражданско-правовой договор, и здесь никаких вопросов нет", — отметил Аймагамбетов.

Он подчеркнул, что проблема возникает тогда, когда по договору ГПХ фактически выполняется ежедневная работа по правилам организации.

"Если человек приходит на работу каждый день, условно в девять утра, сидит до шести вечера, подчиняется правилам внутреннего распорядка, имеет руководителя - это уже трудовые отношения. И в таком случае договор должен считаться трудовым", — рассказал депутат.

По его словам, неправильная квалификация договора напрямую лишает сотрудников ключевых социальных гарантий.

"Когда человек оформлен по ГПХ, у него возникают проблемы с медицинским страхованием, с пенсионными взносами, с получением декретных выплат. Женщина, которая работает по ГПХ и уходит в декрет, просто не сможет получать никакие выплаты. Человек оказывается полностью незащищён", — объяснил Аймагамбетов.

Он добавил, что новые подходы направлены прежде всего на защиту граждан, а не на ужесточение условий для бизнеса.