Что изменилось для особо охраняемых природных территорий Казахстана и их работников, после подписания новых законодательных поправок Главой государства, рассказали представители профильного министерства, передает BAQ.kz.

Что конкретно меняют поправки, журналистам на брифинге подробно рассказал руководитель управления особо охраняемых природных территорий Комитета лесного хозяйства и животного мира. Бексултан Меирбеков остановился на основных пунктах. Как пример, теперь прокладывать важную инфраструктуру в национальных природных парках станет легче.

"До этого времени для подведения инженерной инфраструктуры к объектам туризма, находящимся на особо охраняемых природных территориях решением Правительства предусматривался перевод. То есть, земля переходила в категорию землезапаса и дальше использовалась местным исполнительным органом. Теперь процедура упрощена: участки будут предоставлять на основании типового договора. Это в разы уменьшает процедуры и сроки их освоения, не говоря уже об импульсе для развития внутреннего туризма", - рассказал представитель ведомства.

Еще одно новшество связано со строительством объектов гражданской защиты в предгорных районах, где есть риски схода оползней и лавин. После вступления документа в силу эти территории можно предоставлять специальным уполномоченным органам, что раньше было весьма проблематично сделать.

"В рамках закона на территории лесного фонда предусматривается реализация углеродных офсетов. Эта норма введена в рамках Парижского соглашения по уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу. Мы в рамках этого соглашения предусмотрели в законе реализацию углеродных офсетов, путем освоения территории лесного фонда необходимым посадочным материалом, чтобы в дальнейшем эти зеленые насаждения поглощали парниковые газы", - подчеркнул спикер.

Поменялись и алгоритмы взаимодействия органов чрезвычайных ситуаций вместе с министерством экологии и природных ресурсов во время ЧП. Кроме того, сотрудникам природоохранных учреждений повысят оклад на 25%. А работникам авиационной охраны лесов и лесопожарных участков планируют выдавать земельные участки под пастбища и сенокос.

Напомним, закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства", инициированный депутатами Сената Парламента РК, Президент подписал 26 июня 2025 года.