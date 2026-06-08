Работодателей хотят избавить от сложных расчетов по зарплатным налогам

В Казахстане работодателям могут значительно упростить процесс расчета и уплаты налогов и социальных отчислений за сотрудников. Новый сервис, который разрабатывает Комитет государственных доходов, позволит выполнять все необходимые расчеты и платежи буквально в одно нажатие, передает ВAQ.kz.

Сегодня работодатели вынуждены отдельно рассчитывать и перечислять сразу несколько обязательных платежей с фонда оплаты труда. Речь идет о налогах, пенсионных взносах, социальных отчислениях и других обязательных платежах, для каждого из которых действуют собственные правила расчета.

Что предлагает новый сервис

Новый сервис в Кабинете налогоплательщика должен автоматизировать этот процесс. Система будет самостоятельно рассчитывать все необходимые суммы с учетом действующих льгот, особенностей отдельных категорий работников и актуальных ставок. После этого сервис сможет автоматически формировать платежные документы и направлять их в банк.

Предполагается, что благодаря интеграции с государственными информационными системами программа будет учитывать статус работников и применять соответствующие механизмы расчета. Кроме того, работодатели смогут вести в системе табель учета рабочего времени, на основании которого будут автоматически производиться начисления.

По словам председателя Комитета государственных доходов Жандоса Дуйсембиева, использование нового сервиса будет добровольным.

"На первом этапе механизм планируется внедрить для субъектов малого и среднего бизнеса, а в дальнейшем распространить и на крупные предприятия после интеграции с бухгалтерскими системами", – сообщил он.

Ожидается, что запуск сервиса позволит снизить административную нагрузку на бизнес, минимизировать ошибки при расчетах и повысить прозрачность начислений между работодателем и работниками. Кроме того, рассматривается возможность отказа от представления налоговой формы 200.00.

Что еще обсуждали

На заседании также рассмотрели вопрос расширения перечня доходов, освобожденных от индивидуального подоходного налога, для граждан, чьи кредитные обязательства были прекращены в рамках программы рефинансирования ипотечных займов.

Кроме того, участники поддержали предложение возобновить выдачу налоговыми органами сертификатов резидентства Казахстана иностранным гражданам. Как отмечается, такая мера поможет банкам точнее определять налоговый статус иностранных клиентов и корректно применять налоговый режим по банковским вкладам.