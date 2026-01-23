По данным официальной статистики, работодатели перечислили пенсионные взносы в пользу 5 млн 514 тыс. работников на общую сумму 760 млрд тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РК.

Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) были введены в Казахстане с 1 января 2024 года. Эти отчисления производятся за счёт собственных средств работодателя и направляются в пользу сотрудников. В 2024 году ставка ОПВР составляла 1,5%. В 2025 году она увеличилась до 2,5%. В 2026 году ставка вырастет до 3,5%, а к 2028 году планируется её поэтапное повышение до 5%.

Основной целью нововведения является формирование дополнительной накопительной пенсии, которая будет выплачиваться гражданам пожизненно.

В результате пенсия будет складываться из трёх частей: базовой выплаты от государства, накопительной - за счёт личных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд, а также условно-накопительной - за счёт обязательных взносов работодателя.

При этом ОПВР уплачиваются только за работников, рождённых после 1 января 1975 года. Для работодателей такая мера не стала критической нагрузкой: согласно Налоговому кодексу, расходы на уплату ОПВР относятся к вычетам из налогооблагаемого дохода, что позволяет сохранять баланс между социальной ответственностью и финансовой устойчивостью бизнеса.