Работодатели перечислили 760 млрд тенге на будущие пенсии казахстанцев
В 2025 году обязательными пенсионными взносами работодателей охвачены более 5,5 млн казахстанцев.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По данным официальной статистики, работодатели перечислили пенсионные взносы в пользу 5 млн 514 тыс. работников на общую сумму 760 млрд тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РК.
Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) были введены в Казахстане с 1 января 2024 года. Эти отчисления производятся за счёт собственных средств работодателя и направляются в пользу сотрудников. В 2024 году ставка ОПВР составляла 1,5%. В 2025 году она увеличилась до 2,5%. В 2026 году ставка вырастет до 3,5%, а к 2028 году планируется её поэтапное повышение до 5%.
Основной целью нововведения является формирование дополнительной накопительной пенсии, которая будет выплачиваться гражданам пожизненно.
В результате пенсия будет складываться из трёх частей: базовой выплаты от государства, накопительной - за счёт личных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд, а также условно-накопительной - за счёт обязательных взносов работодателя.
При этом ОПВР уплачиваются только за работников, рождённых после 1 января 1975 года. Для работодателей такая мера не стала критической нагрузкой: согласно Налоговому кодексу, расходы на уплату ОПВР относятся к вычетам из налогооблагаемого дохода, что позволяет сохранять баланс между социальной ответственностью и финансовой устойчивостью бизнеса.
Самое читаемое
- Девятиклассник скончался прямо во время урока в Каскелене
- Трамп после встречи с Зеленским выразил надежду на конец войны в Украине
- "Рамочное соглашение" по Гренландии будет долгосрочным – Трамп
- Что будет с микрокредитами и МФО в Казахстане в 2026 году
- "Любовь только по согласию": депутат высказался о похищении невест в Казахстане