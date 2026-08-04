Работодатели в Казахстане обязаны страховать сотрудников от несчастных случаев на производстве. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций Астаны напомнил руководитель Департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения по столице Ерлан Исмагулов.

По его словам, государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и защитой прав работников остается одним из приоритетных направлений работы ведомства.

Страхование обязательно для всех работодателей

Как отметил Ерлан Исмагулов, согласно Трудовому кодексу работодатель обязан за свой счет заключить договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей и направить сведения о договоре в уполномоченный государственный орган.

«Данная обязанность распространяется на всех работодателей независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и численности работников и является важной гарантией социальной защиты работников и членов их семей», – подчеркнул он.

В случае несчастного случая страхование позволяет компенсировать вред, причиненный жизни и здоровью работника. Закон предусматривает страховые выплаты при утрате профессиональной трудоспособности, установлении инвалидности, а также родственникам погибшего сотрудника.

За отсутствие страховки предусмотрены штрафы

Спикер отметил, что отсутствие договора обязательного страхования не освобождает работодателя от обязанности возместить причиненный работнику ущерб.

«Следует отметить, что отсутствие договора обязательного страхования не освобождает работодателя от обязанности возместить причиненный работнику вред», – сообщил Ерлан Исмагулов.

Если страховой договор не заключен, расходы на компенсацию могут быть взысканы с работодателя в судебном порядке.

Кроме того, за нарушение требований законодательства предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьей 230 Кодекса об административных правонарушениях работодателю грозит штраф за незаключение договора обязательного страхования.

В Департаменте государственной инспекции труда сообщили, что на постоянной основе проводят профилактическую работу с работодателями, разъясняют требования законодательства, контролируют наличие страховых договоров и принимают меры при выявлении нарушений.

Также работодателям напомнили об обязанности обеспечивать безопасные условия труда, проводить инструктажи по охране труда, оценку профессиональных рисков и медицинские осмотры работников.