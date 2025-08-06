Прокуратура Мангистауской области выявила массовые нарушения в деятельности автошкол региона, передает BAQ.KZ.

Результаты проверки оказались тревожными: зафиксировано более тысячи случаев фиктивной выдачи свидетельств о прохождении курсов, а также более сотни нарушений правил подготовки водителей.

По данным надзорного органа, автошколы допускали к обучению граждан без обязательного медицинского осмотра, не проводили заключительные занятия и итоговую аттестацию. В ряде случаев экзамены не проводились вовсе. Кроме того, у многих учебных автомобилей отсутствовали дополнительные педали тормоза и сцепления, что делает невозможным безопасное обучение.

Особо вопиющим фактом стало то, что некоторые автошколы не имели в собственности ни одного транспортного средства — то есть физически не могли проводить практическое обучение. Несмотря на это, выпускникам выдавались документы о якобы пройденных курсах.

По итогам проверки руководители ряда автошкол привлечены к административной ответственности, деятельность двух организаций приостановлена.

Прокуратура подчёркивает, что подобная халатность и подделка документов создают угрозу безопасности дорожного движения, выпуская на дороги водителей без необходимых знаний и навыков.