Работу будут искать не только казахстанцы, но и система: как меняется подход к трудоустройству

Искать работу, ждать ответа на отклик, снова отправлять резюме и начинать все сначала – привычный круг для многих соискателей. Теперь в Казахстане хотят изменить саму логику этого процесса: карьерные центры будут не просто ждать обращений граждан, а самостоятельно выявлять тех, кому нужна работа, предлагать вакансии и сопровождать до трудоустройства.

Новая модель реализуется в рамках Цифровой службы занятости. Один из ее ключевых принципов – проактивная помощь. Иными словами, человеку больше не обязательно самому приходить в карьерный центр, чтобы получить предложение о содействии в поиске работы.

Потенциальных соискателей будут выявлять с помощью данных государственных информационных систем. После этого им предложат воспользоваться возможностями Электронной биржи труда Enbek.kz.

Дальше в дело вступают цифровые инструменты. С согласия гражданина система автоматически сформирует резюме, собрав сведения об образовании, опыте работы и профессиональных навыках. Искусственный интеллект проанализирует данные и подберет подходящие вакансии.

Общаться с системой можно будет и в формате диалога. Для этого предусмотрен ИИ-помощник, доступный через мобильный телефон. Ему можно рассказать, какую работу человек ищет, уточнить условия вакансий и получить рекомендации не только по трудоустройству, но и по обучению или другим мерам государственной поддержки.

Однако за цифровым подбором вакансий не теряется человеческое участие. Напротив, специалистам карьерных центров отводится одна из главных ролей.

Они будут помогать соискателям готовить резюме, откликаться на вакансии, связываться с работодателями и готовиться к собеседованиям. Если устроиться на предложенную работу не удалось, специалист выяснит причины и вместе с человеком определит дальнейшие шаги: пересмотреть резюме, подобрать другие вакансии или подготовиться к следующему собеседованию.

Для этого Министерство внедряет инструменты, позволяющие закреплять соискателей за конкретными специалистами, фиксировать историю консультаций, планировать дальнейшую работу и отслеживать результаты.

Пока новая модель проходит апробацию в двух регионах. С июля 2026 года Цифровая служба занятости действует в Павлодарской и Мангистауской областях. За это время предложения о содействии в трудоустройстве получили 59,2 тыс. граждан, из них 7,5 тыс. человек уже нашли работу.

До конца 2026 года проект планируют распространить на все регионы Казахстана.

Таким образом, карьерный центр постепенно перестает быть местом, куда приходят только за справкой или консультацией. Его задача — не просто показать человеку список вакансий, а помочь пройти весь путь от поиска работы до выхода на новое рабочее место.