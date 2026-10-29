Работу дали, а что дальше: почти 22 тысячи молодых казахстанцев отправили на практику

В Казахстане почти 22 тысячи выпускников получили возможность поработать по специальности благодаря молодежной практике. Государство отчитывается о трудоустройстве, но главный вопрос остается открытым. Сколько молодых специалистов после окончания программы получат постоянную работу?

В Послании от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государственную политику необходимо оценивать по реальным результатам.

«Эффективность государственной политики нужно оценивать прежде всего по уровню благосостояния и экономической активности граждан».

На этом фоне статистика молодежной практики заслуживает отдельного внимания. По данным Министерства труда, на 28 октября 2026 года в программе участвовал 21 981 человек. До конца года планируется охватить 25 тысяч выпускников.

Куда идут молодые специалисты

Самыми востребованными направлениями оказались образование и здравоохранение. На них приходится 83% всех участников программы.

Среди тех, кто получил работу по молодежной практике, 2 013 медицинских сестер и братьев, 853 техника-программиста, 776 учителей физкультуры, 742 юриста, 731 преподаватель иностранных языков и 675 фельдшеров.

Еще 607 человек устроились воспитателями, 601 выпускник получил место повара.

Женщины составляют 67,6% участников программы. Половина молодых специалистов окончила высшие учебные заведения, еще 45% получили техническое и профессиональное образование.

Кто может попасть на молодежную практику

Программа предназначена для выпускников колледжей, вузов и организаций послевузовского образования, которым не больше 35 лет.

Условия участия следующие.

С момента окончания учебы прошло не более пяти лет.

Нет опыта работы по полученной специальности.

Выпускник зарегистрирован как безработный.

Смысл программы заключается в том, чтобы помочь человеку, которому работодатели часто отказывают из-за отсутствия опыта, получить первые профессиональные навыки.

А постоянная работа будет?

Молодежная практика дает возможность начать профессиональную деятельность, но сама по себе не означает постоянного трудоустройства.

В представленном отчете Минтруда говорится о 21 981 участнике. Сколько из них уже получили предложение остаться у работодателя после практики, ведомство не сообщает.

И здесь возникает вопрос об итогах программы. Одно дело дать выпускнику временное рабочее место, другое помочь ему закрепиться в профессии.

До конца года молодежной практикой намерены охватить еще около трех тысяч человек.