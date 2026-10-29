Работу дали, а что дальше: почти 22 тысячи молодых казахстанцев отправили на практику
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В Казахстане почти 22 тысячи выпускников получили возможность поработать по специальности благодаря молодежной практике. Государство отчитывается о трудоустройстве, но главный вопрос остается открытым. Сколько молодых специалистов после окончания программы получат постоянную работу?
В Послании от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государственную политику необходимо оценивать по реальным результатам.
«Эффективность государственной политики нужно оценивать прежде всего по уровню благосостояния и экономической активности граждан».
На этом фоне статистика молодежной практики заслуживает отдельного внимания. По данным Министерства труда, на 28 октября 2026 года в программе участвовал 21 981 человек. До конца года планируется охватить 25 тысяч выпускников.
Куда идут молодые специалисты
Самыми востребованными направлениями оказались образование и здравоохранение. На них приходится 83% всех участников программы.
Среди тех, кто получил работу по молодежной практике, 2 013 медицинских сестер и братьев, 853 техника-программиста, 776 учителей физкультуры, 742 юриста, 731 преподаватель иностранных языков и 675 фельдшеров.
Еще 607 человек устроились воспитателями, 601 выпускник получил место повара.
Женщины составляют 67,6% участников программы. Половина молодых специалистов окончила высшие учебные заведения, еще 45% получили техническое и профессиональное образование.
Кто может попасть на молодежную практику
Программа предназначена для выпускников колледжей, вузов и организаций послевузовского образования, которым не больше 35 лет.
Условия участия следующие.
- С момента окончания учебы прошло не более пяти лет.
- Нет опыта работы по полученной специальности.
- Выпускник зарегистрирован как безработный.
Смысл программы заключается в том, чтобы помочь человеку, которому работодатели часто отказывают из-за отсутствия опыта, получить первые профессиональные навыки.
А постоянная работа будет?
Молодежная практика дает возможность начать профессиональную деятельность, но сама по себе не означает постоянного трудоустройства.
В представленном отчете Минтруда говорится о 21 981 участнике. Сколько из них уже получили предложение остаться у работодателя после практики, ведомство не сообщает.
И здесь возникает вопрос об итогах программы. Одно дело дать выпускнику временное рабочее место, другое помочь ему закрепиться в профессии.
До конца года молодежной практикой намерены охватить еще около трех тысяч человек.
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