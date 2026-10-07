Работу совета при Курултае обещают сделать открытой для общественности

Информацию о работе совета по взаимодействию с маслихатами будут публиковать на сайте Курултая. Об этом сообщил депутат Илья Теренченко на брифинге после пленарного заседания, передает BAQ.KZ.

Журналисты уточнили, сможет ли общественность узнавать, какие предложения поступают от маслихатов и что происходит с ними после рассмотрения.

«Информация будет предоставляться открыто и прозрачно на сайте Курултая. Также, я думаю, маслихаты будут отражать эту работу на своих страницах. Мы сделаем эту работу максимально доступной и прозрачной, чтобы вся информация о работе совета предоставлялась средствам массовой информации», - ответил депутат.

Теренченко также пояснил, что совет сможет рассматривать обращения не только маслихатов, но и граждан. При этом основной акцент будет сделан на взаимодействии с местными депутатами, представляющими интересы населения городов, областей и районов.

«Никаких ограничений в этой части нет. Обращения могут поступать как от маслихатов, так и от граждан», - отметил он.

По словам депутата, схожие обращения из разных регионов целесообразно рассматривать комплексно. Если отдельная тема или обращение гражданина потребует рассмотрения советом, соответствующую возможность предусмотрят в положении о его работе.

Теренченко напомнил, что депутаты маслихатов проводят приёмы граждан, выезды и встречи с населением. Совет, по его словам, позволит оперативнее рассматривать вопросы, возникающие на местах.