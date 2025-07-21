  • 22 Июля, 00:02
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Ради лайков — на штраф: в Актюбинской области выявили блогеров-нарушителей ПДД

Полиция предупреждает: просмотры в соцсетях не стоят того, чтобы рисковать собой и другими.

Вчера, 23:21
АВТОР
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Policia.kz Вчера, 23:21
Вчера, 23:21
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Фото: Policia.kz

Погоня за трендами обернулась проблемами с законом, передает BAQ.KZ cо ссылкой Policia.kz. В Актюбинской области полицейские выявили граждан, которые ради эффектных видео в соцсетях нарушали правила дорожного движения. Сотрудники полиции провели мониторинг видеороликов, набирающих популярность в TikTok и Instagram, и выяснили: за рулём лихачат вовсе не каскадёры, а реальные люди, которые сознательно пренебрегают правилами безопасности. Личности нарушителей установлены, к ним уже применены меры в соответствии с законом.

В МВД напоминают: видео в интернете не освобождает от ответственности. Нарушения ПДД могут повлечь не только штрафы, но и уголовную ответственность — особенно если речь идёт об угрозе для жизни и здоровья окружающих.

Полиция призывает казахстанцев не превращать дороги в съёмочную площадку.

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