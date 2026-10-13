Ради лайков выехал на тротуар: в Актобе лихача арестовали на 10 суток
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В Актобе водителя Nissan Primera, который ездил по тротуару и зелёной зоне без государственных номеров, арестовали. Кроме того, сумма назначенных ему штрафов превысила 160 тысяч тенге. В октябре в социальных сетях появилось видео, на котором автомобиль грубо нарушает правила дорожного движения. Маршрут пролегал от парка имени первого президента до улицы Г. Жубановой.
Также водитель незаконно использовал световые и звуковые сигналы. Полицейские установили личность нарушителя. По данным полиции, молодой человек совершал опасные манёвры ради популярности в социальных сетях. В отношении водителя составили несколько административных протоколов. Среди нарушений — езда без государственных номеров, непристёгнутый ремень безопасности, несоблюдение дорожных знаков и правил маневрирования, незаконное использование специальных сигналов и мелкое хулиганство.
13 октября суд назначил ему 10 суток административного ареста. Общая сумма штрафов превысила 160 тысяч тенге. В полиции напомнили, что опасное вождение создаёт угрозу для других участников дорожного движения.
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