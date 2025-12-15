В казахстанском военном вузе ведутся разработки в сфере радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиации и цифровых систем подготовки. Часть из них уже используется Вооружёнными Силами, другие проходят испытания. Корреспондент BAQ.KZ побывала в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи и узнала, какие технологии уже внедряются в учебный процесс и над чем сегодня работают преподаватели и курсанты.

От противодронных систем до радиоэлектронной борьбы

В институте представлены инженерные и научные разработки профессорско-преподавательского состава, часть из которых уже принята на вооружение Вооружённых Сил Казахстана. В их числе – противодронное ружьё "Меруерт", доказавшее свою эффективность при практическом применении.

Также были показаны образцы, находящиеся на стадии опытно-конструкторских работ и испытаний, включая стационарный комплекс радиоэлектронного подавления коммерческих беспилотных летательных аппаратов.

"Система включает подсистему радиочастотного подавления, локальное управление питанием и автоматизированные рабочие места оператора. Комплекс прошёл полевые и опытные испытания и в настоящее время находится на опытной эксплуатации на одной из локаций", – отметил Начальник ВИИРиЭС СВО ВС РК Нуртас Кабаков.

По техническим характеристикам установка способна подавлять существующие коммерческие дроны в радиусе до 1,5 километра. Речь идёт об активном подавителе радиоэлектронного воздействия.

"Проще говоря, система "разрывает" каналы связи между беспилотником и оператором: каналы управления, телеметрии и передачи данных между наземным комплексом и бортовыми датчиками аппарата. В результате оператор теряет возможность управлять дроном, а сам беспилотник не может выполнить поставленную миссию", - добавил Кабаков.

Таким образом, речь идёт о полноценном комплексе радиоэлектронного подавления, который не "уничтожает" дрон физически, а лишает его связи и управления.

Беспилотники и технопарк: собственные разработки вуза

В рамках государственного финансирования при институте создан технопарк, где реализуются научные проекты преподавателей. Одним из наиболее перспективных направлений стал гибридный многоцелевой БПЛА вертикального взлёта и посадки "Дегелек".

"Этот аппарат может выполнять разведывательные задачи, использоваться как учебно-тренировочная мишень, обеспечивать доставку грузов, а также служить платформой для ударных беспилотников. Сейчас мы расширяем его функциональные возможности", – сообщил Нуртас Кабаков .

Инженерные решения, которые уже служат армии

Своими разработками также ведущий инженер-конструктор в области радиотехники и электроники Нуржан Зикиряев. За 23 года службы он стал автором трёх уникальных оборонных систем, принятых на вооружение казахстанской армии.

"Моя задача – не просто создать отдельное устройство, а предложить универсальные решения, которые заменяют десятки разрозненных систем. Это повышает надёжность, снижает стоимость эксплуатации и ускоряет развёртывание техники", – отметил подполковник Зикиряев.

Среди его разработок – система ночного видения, предназначенная для вооружённых сил, в том числе для приборов бронированной техники: танков, зенитно-ракетных комплексов и другой тяжёлой техники. Комплекс повышает видимость и безопасность эксплуатации в тёмное время суток.

Важное место в его деятельности занимает развитие программно-определяемого радио (SDR).

"Мы разработали специализированный SDR-комплекс и внедрили учебный курс "Основы SDR". Это даёт курсантам понимание современных принципов радиосвязи и радиоэлектронной борьбы", – подчеркнул он.

Под его руководством также была проведена модернизация узлов подвески БПЛА Wing Loong-1, что позволило интегрировать новые средства поражения и значительно расширить боевые возможности комплекса.

Тренажёры и подготовка операторов БПЛА

В образовательный процесс института внедрён инновационный учебно-тренировочный комплекс. Он включает три компьютера, локально связанные между собой: рабочее место инструктора и две станции визуализации, предназначенные для обнаружения лазерных пятен и имитации выстрелов.

Система оснащена проекционным оборудованием с двумя проекторами и экраном, RGB-камерами для считывания лазерных сигналов, а также четырьмя базовыми станциями, которые обеспечивают отслеживание положения стрелка и его оружия.

"Тренажёр был введён в эксплуатацию в декабре 2023 года. По итогам его использования удалось сэкономить около 11 300 патронов калибра 5,45 мм для АК-74 и порядка 5 800 патронов калибра 9 мм для пистолета Макарова", - рассказал Нуртас Кабаков.

Использование комплекса позволило повысить уровень практической подготовки офицеров, сержантов и военнослужащих по контракту при выполнении учебных и контрольных стрельб. Занятия проводятся по утверждённому графику нагрузки тренажёров.

Также на базе института функционирует площадка подготовки операторов БПЛА, где курсанты осваивают управление беспилотниками, элементы разведки и тактику применения дронов в различных условиях.

Научные проекты курсантов и полиязычие

Отдельный интерес вызвали научные разработки самих курсантов. Курсант 3 курса Данияр Абдраимов представил проект, направленный на повышение безопасности сапёров.

"Суть проекта – в дистанционном контроле. Командир находится в опорном пункте и в режиме реального времени видит маршрут сапёра, координаты обнаруженных мин и видеопоток с места работ. Это позволяет минимизировать риски и повысить эффективность координации", – рассказал курсант.

Проект предусматривает модернизацию миноискателя РВН-2, оснащённого кнопкой активации, GPS-модулем, тактическим шлемом с видеокамерой и планшетом командира, на который в режиме реального времени поступает вся информация.

Курсант 4 курса Ислам Даузов представил биоакустическое устройство для отпугивания птиц на аэродромах.

"Существующие средства отпугивания, согласно нормам ИКАО, не всегда эффективны. Наше устройство использует звуки хищных птиц и ультразвуковые волны, воздействуя на подсознание, но не причиняя вреда животному миру", – пояснил он.

По его словам, система может работать как от промышленной сети, так и от беспроводной зарядки, а светодатчик исключает привыкание птиц – устройство функционирует только в дневное время.