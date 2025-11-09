"Радости было бы больше, если бы это было золото": Ергалиева о бронзовой медали
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Самалай Ергалиева прокомментировала завоевание бронзовой медали в дзюдо на Исламских играх солидарности в Эр-Рияде, передаёт BAQ.KZ.
В поединке за третье место Ерғалиева уверенно одолела представительницу Ирана Самиру Хаках, завершив схватку досрочно — иппоном.
"В полуфинале уступила сопернице из-за собственной ошибки. Первой соперницей была девушка из Турции. До этого я ей проигрывала. На этот раз смогла взять реванш.
Вторая соперница была из Кыргызстана. В схватке с ней я разозлилась, и именно этот боевой настрой помог мне победить.
Поединок за третье место тоже прошёл хорошо, всё получилось так, как планировала.
Но, конечно, если бы это было золото — радости была бы ещё больше", - сказала спортсменка.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021). В 2009 году Игры должны были состояться в иранском Тегеране, однако проведение соревнований было отменено.
Самое читаемое
- В Павлодаре обрушилось строящееся здание школы, есть пострадавшие
- Метель и гололед: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
- Елена Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA
- Казахстан в фокусе мировых СМИ: Как визит Токаева в США стал новостью №1
- В Судане согласились на перемирие, предложенное США