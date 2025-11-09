Самалай Ергалиева прокомментировала завоевание бронзовой медали в дзюдо на Исламских играх солидарности в Эр-Рияде, передаёт BAQ.KZ.

В поединке за третье место Ерғалиева уверенно одолела представительницу Ирана Самиру Хаках, завершив схватку досрочно — иппоном.

"В полуфинале уступила сопернице из-за собственной ошибки. Первой соперницей была девушка из Турции. До этого я ей проигрывала. На этот раз смогла взять реванш.

Вторая соперница была из Кыргызстана. В схватке с ней я разозлилась, и именно этот боевой настрой помог мне победить.

Поединок за третье место тоже прошёл хорошо, всё получилось так, как планировала.

Но, конечно, если бы это было золото — радости была бы ещё больше", - сказала спортсменка.