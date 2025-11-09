  • 9 Ноября, 00:13

"Радости было бы больше, если бы это было золото": Ергалиева о бронзовой медали

Сегодня, 00:02
АВТОР
43
Фото: Нұрғали Жұмағазы

Самалай Ергалиева прокомментировала завоевание бронзовой  медали в дзюдо на Исламских играх солидарности в Эр-Рияде, передаёт BAQ.KZ.

В поединке за третье место Ерғалиева уверенно одолела представительницу Ирана Самиру Хаках, завершив схватку досрочно — иппоном.

"В полуфинале уступила сопернице из-за собственной ошибки. Первой соперницей была девушка из Турции. До этого я ей проигрывала. На этот раз смогла взять реванш.

Вторая соперница была из Кыргызстана. В схватке с ней я разозлилась, и именно этот боевой настрой помог мне победить.

Поединок за третье место тоже прошёл хорошо, всё получилось так, как планировала.

Но, конечно, если бы это было золото — радости была бы ещё больше", - сказала спортсменка.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов. 

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021). В 2009 году Игры должны были состояться в иранском Тегеране, однако проведение соревнований было отменено.

