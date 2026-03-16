В полиции Алматы прокомментировали информацию, распространяемую в социальных сетях о якобы задержании певца Рахата Турлыханова по подозрению в избиении супруги., передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города, инцидент произошел в Медеуском районе Алматы.

По поступившему вызову на место выехали сотрудники полиции. Участников конфликта доставили в районное управление полиции для разбирательства.

«По факту семейного конфликта, имевшего место в Медеуском районе Алматы, сотрудники полиции выехали по поступившему вызову и доставили участников инцидента в районное управление полиции для разбирательства», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

В ходе проверки женщина сначала заявила о применении к ней физической силы, однако позже изменила свои показания.

«В ходе проверки женщина первоначально сообщила о применении к ней физической силы, однако впоследствии факт избиения отрицала и обратилась с заявлением по факту семейного скандала», - уточнили в полиции.

По итогам разбирательства в отношении мужчины был составлен административный протокол.

«По результатам рассмотрения в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 73 части 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», - сообщили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2024 года Рахата Турлыханова арестовали на 10 суток. Тогжа Алматинский городской суд завершил рассмотрение дела в отношении певца по факту нанесения побоев.

Супруги записывали видеообращение, в котором попросили казахстанцев не беспокоиться за их семейные отношения.