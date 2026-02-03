  • 3 Февраля, 14:30

Раимбек Баталов получил новую должность

Сегодня, 13:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Facebook / Раимбек Баталов Сегодня, 13:05
Сегодня, 13:05
202
Фото: Facebook / Раимбек Баталов

Раимбек Баталов назначен внештатным советником президента по вопросам развития предпринимательства, передает BAQ.KZ.

Информацию подтвердили в пресс-службе Акорды. 

Ранее он возглавял Национальную палату предпринимателей "Атамекен" – с февраля 2022 года по январь 2026-го. 

Известный бизнесмен является основателем торговой фирмы "Раимбек", председателем совета директоров холдинга "Raimbek". 

Самое читаемое

Наверх