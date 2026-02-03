Раимбек Баталов получил новую должность
Сегодня, 13:05
202Фото: Facebook / Раимбек Баталов
Раимбек Баталов назначен внештатным советником президента по вопросам развития предпринимательства, передает BAQ.KZ.
Информацию подтвердили в пресс-службе Акорды.
Ранее он возглавял Национальную палату предпринимателей "Атамекен" – с февраля 2022 года по январь 2026-го.
Известный бизнесмен является основателем торговой фирмы "Раимбек", председателем совета директоров холдинга "Raimbek".
