Рак груди молодеет? Онкомаммолог о ранней диагностике, лечении и главных страхах женщин
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Почему рак молочной железы нередко выявляют на поздних стадиях, можно ли полностью вылечить заболевание и стоит ли казахстанкам обращаться за медицинской помощью за рубежом? На эти и другие вопросы в новом выпуске программы «Важная тема» ответила врач-онкомаммолог Асель Садвакасова, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Рак молочной железы занимает лидирующие позиции в структуре онкологической заболеваемости среди женщин Казахстана. При этом, несмотря на развитие скрининговых программ, некоторые пациентки откладывают обследования из-за страха услышать диагноз.
В интервью Асель Садвакасова рассказала, действительно ли рак груди молодеет, какую роль играет наследственность и почему у женщин с одинаковым диагнозом могут быть совершенно разные результаты лечения.
Отдельное внимание уделили возможностям казахстанской медицины. Врач объяснила, чем лечение в отечественных клиниках отличается от зарубежного, какие современные технологии доступны пациенткам и как искусственный интеллект уже помогает онкологам.
Почему нельзя откладывать обследования, насколько важна психологическая поддержка и что должна знать каждая женщина о раке молочной железы - смотрите в новом выпуске программы «Важная тема» на BAQ.KZ.
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