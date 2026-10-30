Рак груди молодеет? Онкомаммолог о ранней диагностике, лечении и главных страхах женщин

Почему рак молочной железы нередко выявляют на поздних стадиях, можно ли полностью вылечить заболевание и стоит ли казахстанкам обращаться за медицинской помощью за рубежом? На эти и другие вопросы в новом выпуске программы «Важная тема» ответила врач-онкомаммолог Асель Садвакасова, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Рак молочной железы занимает лидирующие позиции в структуре онкологической заболеваемости среди женщин Казахстана. При этом, несмотря на развитие скрининговых программ, некоторые пациентки откладывают обследования из-за страха услышать диагноз.

В интервью Асель Садвакасова рассказала, действительно ли рак груди молодеет, какую роль играет наследственность и почему у женщин с одинаковым диагнозом могут быть совершенно разные результаты лечения.

Отдельное внимание уделили возможностям казахстанской медицины. Врач объяснила, чем лечение в отечественных клиниках отличается от зарубежного, какие современные технологии доступны пациенткам и как искусственный интеллект уже помогает онкологам.

Почему нельзя откладывать обследования, насколько важна психологическая поддержка и что должна знать каждая женщина о раке молочной железы - смотрите в новом выпуске программы «Важная тема» на BAQ.KZ.