Казахстанские школьники предложили необычный способ раннего выявления рака лёгких – с помощью анализа выдыхаемого воздуха и специальных молекул. Их проект вошёл в тройку лучших в одной из номинаций международного научного конкурса в Париже, где собрались сотни команд со всего мира, передаёт BAQ.KZ.

Разработку под названием Pulmora представили семь школьников из Алматы на конкурсе iGEM Grand Jamboree 2026. Команда вошла в тройку лучших претендентов на награду Best Inclusivity Award – за достижения в области инклюзивности.

Как школьники предлагают выявлять рак лёгких

Главная идея проекта – сделать раннюю диагностику рака лёгких проще и доступнее. Для этого школьники решили объединить два метода исследования.

Первый – анализ микроРНК. Это небольшие молекулы, которые участвуют в работе генов и могут содержать информацию об изменениях в организме.

Второй – исследование выдыхаемого воздуха с помощью специального электронного устройства.

В будущем сочетание этих технологий может помочь врачам обнаруживать признаки рака лёгких без инвазивных процедур, при которых необходимо проникать внутрь организма.

Однако пока Pulmora остаётся экспериментальной разработкой. Её эффективность в диагностике рака у пациентов ещё предстоит доказать.ъ

От школьного проекта до международного конкурса

Работая над технологией, казахстанские школьники консультировались с онкологами. Они изучали, почему рак лёгких сложно выявлять на ранних стадиях и можно ли в перспективе использовать их разработку в больницах Казахстана.

Над проектом работали Жасмин Абдильда, Тасним Бултаева, Зангар Сакен, Софья Желтова, Айжан Сейтканова, Элиф Досмухамбетова и Диана Абрахим. Научным руководителем команды выступил Дулат Байтуленов.

Конкурс iGEM Grand Jamboree – одно из крупнейших международных соревнований в области синтетической биологии. В 2026 году он объединил более 400 команд из свыше 50 стран и регионов. Общее число участников достигло около 10 тысяч человек.

Казахстанская разработка оказалась среди трёх лучших претендентов в номинации, посвящённой инклюзивности. Теперь главная задача – проверить, сможет ли предложенный метод действительно помочь в раннем выявлении рака лёгких.