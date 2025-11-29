Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 140 спутников в рамках миссии Transporter-15
Falcon 9 уже доставила более 1,4 тыс. полезных нагрузок на орбиту.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с базы Космических сил США Ванденберг (Калифорния), доставив на орбиту 140 микро- и наноспутников для коммерческих, научных и государственных заказчиков в рамках миссии Transporter-15. Об этом сообщила компания SpaceX, передаёт BAQ.KZ.
Запуск был выполнен со стартовой площадки SLC-4E в 10:44 по тихоокеанскому времени США. Миссия стала очередной в серии попутных запусков, в ходе которых Falcon 9 уже доставила более 1,4 тыс. полезных нагрузок на орбиту.
Особенностью полёта стало использование первой ступени ракеты в 30-й раз. После отделения она успешно совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.
Transporter-15 продолжает программу SpaceX по созданию доступных космических запусков с совместной доставкой малых аппаратов.
Самое читаемое
- 200 млрд тенге выделят на программу "Өрлеу"
- Нацбанк обновил курсы валют на 28 ноября
- Путин назвал юридическое признание Крыма и Донбасса ключевой темой переговоров с США
- Новое поколение педагогов: как молодые учителя меняют современное образование Казахстана
- Криштиану Роналду стал совладельцем международного бойцовского промоушена