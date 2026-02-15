Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 24 интернет-спутника Starlink
Это уже 13-й запуск аппаратов Starlink с начала года.
Сегодня 2026, 20:21
55Фото: Pixabay.com
Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье вывела на орбиту партию из 24 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX, передает BAQ.KZ.
Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.
В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 23-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.
Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.
