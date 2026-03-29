Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Чечня сегодня.

В зону ЧС вошли городской округ «Грозный», городской округ «Аргун», а также девять муниципальных районов республики.

Как отмечается, причиной стали неблагоприятные погодные условия: сильные дожди, ливни в горной местности, осадки в виде дождя и мокрого снега, повышение уровня воды в реках до опасных отметок, а также сходы небольших селевых потоков.

По данным информагентства, с 27 по 28 марта в регионе подтоплены 1817 домов и прилегающих территорий в 18 населённых пунктах. Также размыто 28 участков дорог и одна дамба, повреждены 17 мостов, 5 газопроводов и 6 трансформаторов.