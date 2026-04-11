Ранее оправданные фигуранты дела о наркотиках осуждены в Алматинской области
Из незаконного оборота было изъято более 20 килограммов психотропного вещества.
Сегодня 2026, 19:12
131Фото: Pixabay.com
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей вынес обвинительный приговор в отношении двух граждан, ранее оправданных по данному делу, передает BAQ.KZ.
Как установлено судом, подсудимые действовали по предварительному сговору и с целью сбыта незаконно приобрели, хранили и перевозили психотропные вещества в особо крупном размере.
На основании вердикта присяжных они признаны виновными по статье 297 части 3 УК РК и приговорены к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях средней безопасности.
В ходе расследования из незаконного оборота было изъято более 20 килограммов психотропного вещества — хлорметкатинона.
Ранее, в январе 2025 года, суд первой инстанции оправдал обвиняемых за отсутствием состава преступления. Однако по апелляционному ходатайству прокурора приговор был отменён, а дело направлено на новое рассмотрение.
Приговор в законную силу не вступил.
