Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей вынес обвинительный приговор в отношении двух граждан, ранее оправданных по данному делу, передает BAQ.KZ.

Как установлено судом, подсудимые действовали по предварительному сговору и с целью сбыта незаконно приобрели, хранили и перевозили психотропные вещества в особо крупном размере.

На основании вердикта присяжных они признаны виновными по статье 297 части 3 УК РК и приговорены к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях средней безопасности.

В ходе расследования из незаконного оборота было изъято более 20 килограммов психотропного вещества — хлорметкатинона.

Ранее, в январе 2025 года, суд первой инстанции оправдал обвиняемых за отсутствием состава преступления. Однако по апелляционному ходатайству прокурора приговор был отменён, а дело направлено на новое рассмотрение.

Приговор в законную силу не вступил.